Georgina Rodríguez sigue concediendo más entrevistas de lo que acostumbra. Y es que son semanas de promoción para su docureality, que se estrenará el 27 de enero en Netflix. La influencer quiere dar a conocer Soy Georgina para que la gente lo vea cuando esté disponible en la plataforma, y para ello está accediendo a hablar con diversos medios de comunicación.

Obviamente, no sólo le preguntan por la producción, sino también por cuestiones personales a las que ella accede a responder. Sin ir más lejos, se ha sincerado sobre las entrañas de la familia que forma junto al futbolista del Manchester United y sobre su relación con los hijos de Cristiano Ronaldo que biológicamente no son suyos: «Ni Cristiano ni yo consideramos que Alana sea mi única hija. Mis hijos son los cuatro y los cuatro me llaman mamá. Lo que pasa es que en Internet se publican muchas cosas que no son verdad. Eso es simplemente una cosa más que la gente no sabe».

Una Georgina Rodríguez a la que no le importa reconocer que no sabe nada de fútbol pese a llevar años con su pareja. «A mí nunca me interesó el fútbol cuando era pequeña. Me interesaba el ballet e ir algo al campo. Me empezó a interesar después porque me interesa lo que haga mi pareja, pero no soy futbolera y la verdad que en casa no hablamos de fútbol porque no tengo ni idea», dice en la entrevista con El País.

«Soy una persona muy positiva, más que ambiciosa o calculadora. La vida es mucho más simple que todo eso y al final yo pienso que las cosas me van bien porque no actúo con envidia, con avaricia ni con maldad. Entonces si tienes suerte el camino te va llevando a sitios. Pero claro que soy feliz y me siento muy realizada. Para mí lujo también es irme al campo con una sábana a comerme un bocadillo de chorizo. Sé lo que es no tener nada y lo que es tenerlo todo», finaliza.