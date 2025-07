El Atlético cierra su semana de presentaciones con Hancko y Pubill: «¿Arabia? quería jugar aquí»

El Atlético echa el broche a su semana de presentaciones con Hancko y Pubill, los dos últimos jugadores en llegar a las filas rojiblancas. Ambos refuerzan una zaga de la que han salido los rostros de Azpilicueta, Witsel y Reinildo. El central esloveno posa como colchonero tras dos veranos de interés y después de su llegada fallida a Arabia. Y el lateral español verbaliza su polivalencia y la pone al servicio de Simeone.

«El año pasado estuve cerca de fichar pero no pudo ser. Estoy muy contento de que se haya completado este año. Por fin tengo la camiseta del Atlético de Madrid y quiero entrenar de la mejor manera posible. La oferta de Arabia estaba ahí. La historia ha terminado según mi deseo, que era jugar aquí. Según entró el Atlético de Madrid a la operación quería venir aquí. Queríamos venir a Madrid», explicó Hancko.

También tenía más flores el ramo de Pubill. «Cuando surgió no tuve ninguna duda. La llamada me hizo el hombre más feliz del mundo. Vengo aquí a ganar títulos. Tenía más opciones, pero cuando surgió el Atlético sólo quería esta», detalló. La naturaleza de Pubill le empuja al lateral, pero también se ha desempeñado como central eventual. «He jugado alguna vez y me siento cómodo. Estoy para aportar mi granito de arena».

El ya ex jugador del Almería llega para reforzar el flanco derecho tras ser campeón olímpico en 2024 y disputar el Europeo Sub-21 de este verano. Mientras que Hancko es el primer esloveno en toda la historia del Atlético de Madrid. Ya jugó en el Metropolitano en Champions con el Feyenoord Ambos han reiterado que el objetivo es «pelear por títulos».

Ambos analizaron la figura de Simeone, clave en sus respectivos fichajes. «En los últimos años de mi carrera he tenido suerte con mis entrenadores. El Cholo es uno de los mejores del mundo. Para mí es un reto. Hay un gran nivel en este equipo. Voy a trabajar duro», explicó Hancko. «Simeone es como lo imaginnaba. Siempre le ha admirado. Es muy trabajador y exigente. Es un gran reto para mí, un gran paso adelante», añadió Pubill.