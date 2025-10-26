Histórico: Albert Torres se proclama campeón del mundo en omnium

El velódromo de Santiago de Chile ya es historia para el ciclismo español. Mientras en suelo nacional se andaba a caballo entre el cambio horario durante la pasada madrugada, al otro lado del Atlántico, Albert Torres conquistaba el mundo. Logró la primera medalla para la selección española en el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista tras proclamarse brillantemente campeón del mundo de la modalidad de omnium.

Albert Torres firmó una actuación muy sólida durante las cuatro pruebas del evento. Se impuso con 133 puntos por delante del japonés Kazushige Kuboki y del belga Lindsay de Vylder y enfundarse el segundo maillot arcoíris de su carrera once años después de conseguirlo en categoría madison, entonces junto a David Muntaner. «Ha sido un cierre inmejorable de temporada», dijo Torres tras su segunda corona mundial.