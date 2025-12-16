Aitana sigue siendo ‘The Best’: gana por tercera vez consecutiva el premio a la mejor jugadora del mundo

Aitana Bonmatí sigue reinando en el mundo del fútbol. La jugadora del Barcelona y de la Selección vuelve a ganar el The Best, consolidándose como la mejor jugadora del mundo. Como ya sucediera con el Balón de Oro, la centrocampista se impone en estos premios por tercer año consecutivo, manteniendo además la hegemonía del fútbol español. A estos tres de Aitana se suman los dos anteriores de Alexia Putellas, consolidando un lustro de éxitos del fútbol español.

La jugadora del Barça se lleva el premio en un momento complicado para ella. En la última concentración de la selección española, se rompió el peroné, por lo que estará varios meses alejada de los terrenos de juego. Pero eso no ha impedido que le sea reconocido el galardón, tras ser subcampeona de la Eurocopa con España, de la Champions y ganar Liga, Supercopa y Copa con el Barcelona.

Aitana, 𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗘𝗦𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟱.

Per tercera vegada consecutiva. pic.twitter.com/ITSVjPlLsC — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) December 16, 2025

Aitana, de 27 años, brilló y fue determinante para que el Barcelona ratificara su dominio absoluto en el fútbol español y llegara a la final de la Liga de Campeones, que, en cambio, perdió ante el Arsenal inglés, y contribuyó al subcampeonato de España en la última Eurocopa. La futbolista catalana, primera jugadora que gana tres Balones de Oro consecutivos, también es la primera galardonada tres años seguidos con el The Best, conseguidos tras los dos de su compañera Alexia Putellas en 2021 y 2022.

Aitana Bonmatí precedió en la clasificación del premio a la propia Putellas y a la también internacional española Mariona Caldentey, jugadora del Arsenal y excompañera en el cuadro azulgrana.

En un mensaje grabado, en el que apareció con una muleta en su mano izquierda por la fractura de peroné que sufrió en un entrenamiento con la selección española que le hizo perderse la final de la Liga de Naciones, en la que la selección campeona del mundo se impuso a Alemania, agradeció el premio y felicitó a los galardonados.