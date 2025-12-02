Aitana se pronuncia tras ser operada: «Es momento de regenerarme física y mentalmente»

Aitana Bonmatí ha sufrido un duro revés. La jugadora del FC Barcelona y la selección española se ha pronunciado en redes sociales tras ser intervenida con éxito este martes de la fractura transindesmal del peroné izquierdo. Se lesionó durante un entrenamiento con el combinado nacional en Las Rozas y ahora estará cinco meses apartada de los terrenos de juego, por lo que se perderá casi toda la temporada.

«La jugadora del primer equipo Aitana Bonmatí ha sido intervenida satisfactoriamente de la fractura transindesmal del peroné izquierdo. Esta cirugía ha corrido a cargo del doctor Antoni Dalmau, en el Hospital de Barcelona, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. El tiempo previsto de recuperación será de alrededor de cinco meses», reza el parte médico publicado por el club.

Tras conocerse el tiempo de baja, Aitana ha publicado un mensaje en redes sociales en el que asegura que «la operación ha salido bien y ahora es momento de regenerarme físicamente y mentalmente». «Y ésta es la otra cara del deporte. Hoy me toca empezar un nuevo reto fuera de los terrenos de juego: recuperarme de la fractura del peroné que sufrí el domingo», comienza diciendo la triple Balón de Oro.

«La operación ha salido bien y ahora es momento de regenerarme físicamente y mentalmente. El fútbol de élite te lleva al límite en todos los aspectos y existen factores que actualmente me estaban impidiendo poder disfrutar de la profesión y del día a día», continúa la jugadora del Barcelona.

Aitana reconoce que se planteó parar, pero no lo hizo y ahora estará de baja lo que resta de temporada prácticamente. Podría volver para el último mes de competición, en caso de que el Barça llegue a la final de la Champions femenina que se disputa el 23 de mayo: «Honestamente, sentía que era un momento para poner el freno y, de hecho, me lo planteé, pero no lo hice y la vida me ha frenado de golpe».

«Con esta lección afronto lo que viene convencida de que será un aprendizaje. Quiero agradecer a los doctores, a los servicios médicos y al Hospital de Barcelona, ​​así como también a todas las personas que me están apoyando», añadió antes de lanzar un último mensaje: «Una vez más, VOLVERÉ».