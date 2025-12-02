Aitana dice adiós a la temporada: estará cinco meses de baja

Malas noticias para el FC Barcelona y la selección española. Aitana Bonmatí estará alrededor de cinco meses de baja tras pasar por el quirófano, por lo que se perderá toda la temporada. La centrocampista se operó este martes de la fractura transindesmal del peroné izquierdo a la altura del tobillo que sufrió el pasado domingo en un entrenamiento con España.

«La jugadora del primer equipo Aitana Bonmatí ha sido intervenida satisfactoriamente de la fractura transindesmal del peroné izquierdo. Esta cirugía ha corrido a cargo del doctor Antoni Dalmau, en el Hospital de Barcelona, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. El tiempo previsto de recuperación será de alrededor de cinco meses», confirmó el Barcelona en un comunicado médico emitido tras la operación.

De este modo, la actual triple Balón de Oro, que ha sufrido la primera grave lesión de su carrera, se perderá prácticamente lo que resta de temporada, pero podría estar recuperada para las últimas semanas de competición, donde se decidirá principalmente el título de la Liga de Campeones Femenina programada para el 23 de mayo.

Aitana Bonmatí se lesionó el pasado domingo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas durante el entrenamiento matinal de la selección española para preparar el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones el martes contra Alemania. Según desveló la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la lesión se produjo «tras un mal apoyo en una acción fortuita» y le hizo perderse el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones de este martes ante Alemania en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.