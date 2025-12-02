Carlos Alcaraz tiene claro su deseo en 2026: «El Open de Australia es mi primer objetivo»

Carlos Alcaraz ya tiene su mirada en 2026 para seguir haciendo historia en el tenis con un claro objetivo: el Open de Australia. A sus 22 años es el gran título que se le resiste y el murciano parece más motivado que nunca para asaltar Melbourne el año que viene y empezar la temporada por la puerta grande.

Este curso firmó gestas importantes, entre las que destacan el US Open y el Roland Garros. En total, ocho trofeos, nueve finales (consecutivas entre abril y septiembre) y 71 partidos ganados. Números de top-1 mundial que aún no satisfacen el hambre de un murciano que solo quiere seguir ganando. «Lo principal para mí son los Grand Slams, intentar ganar tantos Grand Slams como pueda. Ese es mi principal objetivo», comentó Alcaraz.

En su mente aún queda su dura eliminación en cuartos de final ante Novak Djokovic. Un palo muy duro del que no se siente recuperado hasta que se alce con el título. «Creo que el Abierto de Australia va a ser genial. Para ser sincero, es mi primer objetivo. Cuando voy a la pretemporada y pienso en lo que quiero mejorar, en lo que quiero lograr, el Abierto de Australia está ahí. Es el primer o segundo torneo del año, y mi principal objetivo siempre es completar un Grand Slam, un Grand Slam del calendario. Solo quería terminarlo. Obviamente intentaré hacerlo el año que viene, pero si no es el año que viene, espero que sea en dos, tres o cuatro», añadió.

El que defenderá el Australia Open no podía ser otro que su íntimo rival Jannik Sinner. El italiano pasó por encima a Alexander Zverev y, después de varias batallas este año, no puede esperar a volver a enfrentarse a él en 2026: «Estoy realmente agradecido por la rivalidad porque me da la oportunidad de dar el 100% en cada práctica, todos los días. El nivel que tengo que mantener y elevar si quiero vencer a Jannik es realmente alto», dijo el top-1 mundial.

Carlos Alcaraz y su coincidencia con Rafa Nadal

Carlos también valoró el hecho de que, una vez conquistó Roland Garros, sumó su quinto Grand Slam a la misma edad que Nadal. Una coincidencia de la que se siente muy orgulloso: «Sinceramente, diría que es cosa del destino. Es un dato que recordaré para siempre: ganar el quinto Grand Slam al mismo tiempo que Rafa, mi ídolo, mi inspiración. Es un gran honor, sinceramente». El balear ganó dos Australia Open y Alcaraz buscará su primero para seguir a la estela en su lucha por alcanzar la hegemonía de Rafa.