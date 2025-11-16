Cristiano Ronaldo podrá jugar su sexto Mundial tras la goleada de Portugal a Armenia

Cristiano Ronaldo podrá alcanzar el récord histórico de jugar seis Mundiales –junto a Leo Messi– después de que Portugal sellase este domingo su clasificación para la cita de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La selección portuguesa, que no contó con el ‘7’ tras ser expulsado contra Azerbaiyán, arrasó a Armenia (9-1) y ya es una de las 48 participantes en la próxima Copa del Mundo.

Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y, si nada lo impide Estados Unidos, México y Canadá 2026. Cristiano podrá cumplir otra hazaña y agrandar su leyenda como uno de los mejores y más longevos futbolistas de la historia. El equipo local dominó la pelota durante todo el partido, a pesar de la insistencia de la defensa armenia, que presionó al rival y trató de contenerlo sin lograr su cometido.

El primer tanto, en el minuto 7, fue del defensa del Villareal Renato Veiga, quien remató un despeje del guardameta armenio después de un disparo de Bruno Fernandes. El gol, que fue revisado por un posible fuera de juego finalmente descartado, supuso el estreno como artillero del central con la selección portuguesa.

El cuadro local no tuvo mucha tregua, pues en la primera aproximación de Armenia, Spertsyan selló el gol del empate tras un fallo de la defensa, que no llegó a tiempo de frenar la jugada dejando a Diogo Costa sin muchas opciones. La paridad en el marcador se rompió rápido. El conjunto local, luciendo su segunda equipación negra, golpeó con autoridad y firmó dos tantos casi consecutivos.

Portugal castiga a Armenia sin Cristiano

Un error de los armenios, que lanzaron la pelota hacia atrás para su guardameta, fue acierto para Portugal después de que el delantero del PSG Gonçalo Ramos interceptó la pelota y volvió a adelantar a su equipo. Cuando se estaba reacomodando el equipo armenio, otra jugada muy rápida tras un robo a la defensa armenia acabó con el primer tanto de la jornada firmado por Joao Neves, al que seguirían otros dos.

Ya con un par de goles de ventaja el conjunto luso pareció respirar y empezó a demostrar en el campo su mejor fútbol. El centrocampista del PSG volvió a anotar, en el 41′, el segundo del que acabaría siendo el segundo hat trick de la jornada para los lusos.

A pocos segundos de culminar la primera parte, el árbitro pitó penalti sobre Ruben Dias, lo que le valió al cuadro portugués el quinto, que no dejó escapar Bruno Fernandes, quien también firmó este domingo un triplete. El jugador del Manchester United anotó, ya en la segunda parte, tras una asistencia de Ramos y volvió a transformar un penalti después de que el árbitro sacara amarilla a Muradyan por derribar a Carlos Forbs dentro del área.

Para cerrar el marcador, Conceiçao despidió el encuentro en el tiempo añadido con el noveno gol del festín que se dio en el césped Portugal. A pesar de la intensa lluvia, los aficionados portugueses mostraron su calor a los jugadores y dedicaron un momento, en el minuto 21, a recordar y homenajear al fallecido futbolista luso Diogo Jota.