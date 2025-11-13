Cristiano Ronaldo expulsado con roja directa tras una agresión a un jugador de Irlanda

Cristiano Ronaldo fue expulsado en el partido de clasificación para el Mundial de Estados Unidos entre Irlanda y Portugal. El luso perdió los nervios en el minuto 61, cuando su equipo ya perdía por 2-0, agrediendo al defensa local Dara O’Shea con el codo. El árbitro le cazó en el momento del encontronazo dentro del área e inmediatamente le expulsó.

🚨🚨| For this foul Cristiano Ronaldo was sent off! 😳🇵🇹 pic.twitter.com/s2ZKJPapJP — CentreGoals. (@centregoals) November 13, 2025

Se trata de la decimotercera expulsión en la carrera deportiva de Cristiano Ronaldo, quien no podrá jugar en el próximo compromiso de Portugal ante Armenia. El equipo luso es casi matemáticamente primera de su grupo y no echará en falta a CR7 para este duelo pese a que la derrota contra Irlanda les escuece.

El equipo verde se hizo fuerte en la primera mitad tras un doblete del delantero Troy Parrott. El jugador del AZ Alkmaar está firmando una temporada espectacular con 15 goles en 15 encuentros en lo que va de año cimentando un triunfo histórico para una Irlanda que ya está eliminada matemáticamente de la lucha por clasificarse para el Mundial.