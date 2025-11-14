Pipi Estrada vuelve una semana más a OKDIARIO para repartir las notas de la semana en clave deportiva. La matrícula de honor se la lleva un Carlos Alcaraz que ha sido coronado como el número 1 del tenis mundial. El sobresaliente de la semana es para la NFL que llega este fin de semana a Madrid por primera vez. Un notable para Mbappé tras alcanzar los 400 goles y aprobado para Luis de la Fuente por lo bien que ha tratado la polémica con Lamine Yamal. Por último, el suspenso es para Cristiano Ronaldo después de su última expulsión con Portugal.