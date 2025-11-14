Pipi Estrada vuelve una semana más a OKDIARIO para repartir las notas de la semana en clave deportiva. La matrícula de honor se la lleva un Carlos Alcaraz que ha sido coronado como el número 1 del tenis mundial. El sobresaliente de la semana es para la NFL que llega este fin de semana a Madrid por primera vez. Un notable para Mbappé tras alcanzar los 400 goles y aprobado para Luis de la Fuente por lo bien que ha tratado la polémica con Lamine Yamal. Por último, el suspenso es para Cristiano Ronaldo después de su última expulsión con Portugal.
Alcaraz se lleva la matrícula y Cristiano el suspenso
Rescatan a Tila, un ejemplar de serval que no podía ser cuidado como mascota por sus dueños
El fantasma blanco del Mediterráneo: fotografiado el primer lince ibérico leucístico de la península
Javier Ojeda, gerente de APROMAR: "Gracias a la acuicultura, tenemos pescado para todos"
Expertos del sector hídrico debaten en OKGREEN sobre los retos del agua en un contexto de emergencia climática
Germán García (KPMG) advierte que el cambio climático puede reducir hasta un 25% el valor de las compañías
McDonald's, Heineken e Iberdrola comparten su éxito en sostenibilidad: "Es un modelo de negocio"
Novillo anuncia una inversión de 2.000 millones para el agua de Madrid: "Será la obra hidráulica del siglo"
Bertrand Piccard: "La ecología debe ser rentable para convencer al mundo económico y político"
Muerte a golpes y condiciones insalubres: así crían a los patos que llegan a los súper asiáticos españoles
La Comunidad de Madrid prepara su estrategia para la llegada de los vehículos altamente automatizados
La inclusión también pedalea en la Semana Europea de la Movilidad con el 'El último vuelo del tándem'
Jorge Rodrigo: "La Comunidad de Madrid cuenta con uno de los mejores metros del mundo"
Pedro Armestre: "Sobrecoge ver un paisaje quemado hasta el infinito desde el aire"
El Gobierno tapa el mayor atentado ecológico del Mediterráneo desoyendo al municipio de La Unión
La acuicultura española lanza una gran campaña que reivindica su papel en la alimentación sostenible
¿Qué pasaría en tu pescadería si no existiera la acuicultura?
La España calcinada desde el aire: las fotos más sobrecogedoras de la ola de incendios
Un láser situado en el Teide podrá desplazar la basura espacial evitando colisiones con los satélites
Un municipio cántabro explica a sus vecinos cómo construir una trampa casera para la avispa asiática
El Seprona desmantela un zoo privado clandestino con más de 150 animales exóticos
La biotecnología logra reprogramar bacterias para que aprendan a degradar nanoplásticos naturalmente
Calleja víctima de un bulo sobre incendios: "Denuncia y condena para el que ha soltado esta barbaridad"
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios