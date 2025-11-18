Cristiano Ronaldo se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

Cristiano Ronaldo tiene una buena relación con Donald Trump. Lo demostró hace unas semanas cuando confesó públicamente que el presidente de Estados Unidos «es uno de los hombres que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo» y este martes se encontrarán en la Casa Blanca en una cumbre que mezcla política y deporte.

Desde hace tiempo ambos se han lanzado guiños. El delantero le regaló una camiseta de Portugal y Trump le considera una de las personas más influyentes del mundo. Además, el futbolista ya pidió un encuentro con él: «Espero sentarme a hablar con él algún día porque es una de esas personas que realmente me caen bien. Tiene la capacidad de hacer que las cosas sucedan, y respeto a la gente así».

Es por ello que habría recibido la invitación para que acompañe al príncipe heredero saudí y hombre fuerte del país, Mohammed bin Salman, uno de los hombres clave para que Cristiano fichase por Arabia Saudí en enero de 2023. Una nueva sorpresa que ha sacudido de nuevo el mundo a raíz de la información de NBC News.

Sin duda, se trata de un encuentro que genera mucha expectación mundial. Trump dará la bienvenida a Bin Salman con una ceremonia en el Pórtico Sur de la mansión presidencial, tras la cual ambos mantendrán una reunión privada y culminarán la jornada con una cena de gala, honores reservados para las visitas de Estado. Trump y Bin Salman se reunieron el pasado mayo durante una gira del republicano por Oriente Medio en la que anunciaron acuerdos de cooperación armamentística y de inversiones. Tanto en su primer mandato como en el actual, Trump ha elogiado la alianza con Arabia Saudí y ha destacado la importancia de las inversiones saudíes en Estados Unidos.

Trump impulsa a Cristiano Ronaldo como imagen del Mundial 2026

La reunión llega a pocos meses de que arranque el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Aunque el producto estrella del país norteamericano sigue siendo Leo Messi, futbolista del Inter de Miami, la buena relación con Cristiano servirá para poner en igualdad de balanza a las dos mejores del mundo contemporáneo. Un movimiento para hacer más publicidad del mayor torneo de fútbol.

Ronaldo jugará su sexta Copa del Mundo consecutiva después de que Portugal golease a Armenia. El ‘7’ fue expulsado por roja directa ante Irlanda, pero tiene gran ilusión de lo que será su último intento de ganar un Mundial: «Seguro, es cierto porque tendré 41 años, y creo que en esta gran competición, no sé… Como decía, estoy disfrutando de este momento», confesó.