La Cámara de Representantes de EEUU aprueba forzar la publicación de los documentos de Epstein

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este martes casi por unanimidad una ley para forzar al Departamento de Justicia a que publique los documentos del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein, amigo del presidente norteamericano Donald Trump.

Los demócratas difundieron la semana pasada correos electrónicos que reflejaban un texto en el que Jeffrey Epstein se refería a Donald Trump, algo que pone de nuevo en entredicho la realidad de la relación entre el pederasta y el presidente de EEUU. Según los emails revelados por el Congreso de Estados Unidos, Trump habría pasado «horas» con una de las víctimas.

*Noticia en desarrollo