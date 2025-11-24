Cristiano Ronaldo desafía al tiempo en su viaje a los 1.000 goles

A 73 días de que Cristiano Ronaldo cumpla 41 años, su fútbol sigue impresionando al mundo. La chilena frente al Al Khaleej volvió a ponerle el mundo a sus pies y con un claro mensaje para sus críticos: hay portugués para rato. Ni los discursos del delantero hablando de su retirada ni los números le encadenan a una retirada obligatoria. Hasta que él decida, seguirá batiendo récords.

No hay nadie a su edad que haya firmado sus números y en Arabia sigue divirtiéndose: once goles y dos asistencias en doce partidos, pero lo más demoledor está en que en la Saudi Pro League solo se ha quedado un partido sin marcar. Es decir, desde mediados de septiembre es 100% letal. Un estado de forma que le acerca a lograr la mejor hazaña a título personal que lleva tiempo urdiéndose en el horizonte: los heroicos 1.000 goles.

Para él no es una obsesión llegar a las cuatro cifras, pero su talento natural ya le coloca con 954 goles. 46 que lentamente se irán acortando, aunque ya confesó que su ilusión es jugar su sexta Copa del Mundo. El trofeo a nivel colectivo que le falta y que quiere dejar como último servicio a su país después de ganar la Eurocopa y dos Nations League.

Los retos que motivan a Cristiano Ronaldo

«Siempre es bueno marcar goles. Mi objetivo es el Mundial, pero vamos a ir pasos a paso. Terminaría mi carrera en lo más alto. Fui inteligente al adaptarme al fútbol moderno, física y mentalmente. Pensaré así hasta que me retire. El fútbol no es lo mismo que hace cinco años. Lo que marca la cabeza ahora es la mentalidad», confesó en una entrevista este mes de noviembre.

Aún restan cinco partidos para que termine el año y comience un 2026 con mucho en juego. La espinita de ganar un título en tierra árabe aún sigue clavada y con las dos hazañas en su cabeza. Cristiano sigue demostrando que la edad es solo un número si se sigue trabajando al 100%. Aún le quedan cosas por las que pelear, y todo el mundo conoce que el hambre del luso es insaciable. Cristiano sigue desafiando el tiempo.