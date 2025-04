Esto sí es para llorar: los escándalos de De Burgos Bengoetxea contra el Real Madrid en los Clásicos

La final de la Copa del Rey tendrá a Ricardo de Burgos Bengoetxea como uno de sus principales protagonistas. El árbitro vasco está bajo el foco, después de toda la polémica y acontecimientos del viernes, en la previa de la final entre Real Madrid y Barcelona. La designación ha indignado muchísimo al conjunto blanco, con una crispación que ha ido creciendo a medida que se acercaba el encuentro. No es para menos. Más allá de sus palabras, el colegiado tiene un grave historial contra los madridistas en partidos ante el Barcelona, tanto en el campo como desde el VAR.

En el campo ha arbitrado un total de tres encuentros entre Real Madrid y Barcelona. Una victoria de los blancos, en 2017, y dos del Barça. Con polémicas en todos los Clásicos que ha pitado, el mayor de los escándalos contra los blancos sucedió, precisamente, en la victoria de los entonces entrenados por Zidane en el Camp Nou por 1-3. Pese a su pésima actuación, los madridistas se llevaron el encuentro.

Sonadísima es la expulsión a Cristiano Ronaldo por una caída en una pugna por el balón por la que vio la amarilla por tirarse. Era la segunda, puesto que había visto una por quitarse la camiseta al celebrar un gol. El entonces delantero del Real Madrid cayó en las proximidades del área en una disputa con Umtiti. La falta fue discutible, lo que no admite lugar a dudas era que la caída fue fruto de la acción y en ningún momento el luso trató de simular una caída.

Antes de esa polémica, había pitado un penalti a favor del Barcelona después de que Luis Suárez simulara una caída ante Keylor Navas. El criterio que aplicó con Cristiano Ronaldo, no lo utilizó con el uruguayo, puesto que, aunque el meta no le llegó ni a tocar, señaló la pena máxima.

El que se acuerda bien de De Burgos Bengoetxea es Vinicius. En la Supercopa del 2023, el Barcelona ganó por 1-3, con el beneplácito del bilbaíno. En los primeros minutos, el brasileño sufrió una entrada criminal, con la plancha al tobillo, por parte de Araujo. Ni amarilla fue, puesto que el uruguayo la vería en el 68′.

Aunque más grave fue lo que sucedió en diciembre de 2019. Dos años más tarde de esa final de Supercopa, De Burgos volvía a un Clásico, pero desde el VAR. Probablemente tuvo la actuación más dantesca que se puede recordar al frente de la herramienta que meses antes se había implementado con el fin de hacer justicia en el fútbol. El tándem arbitral lo formaban Hernández Hernández al silbato y él desde Las Rozas. El partido acabó 0-0 en lo que fue un escándalo sin precedentes.

Raphael Varane sufriría en el área del Barça, tras un rechace a la salida de un córner, un plantillazo de Lenglet en el muslo. El árbitro no lo vio y, desde el VAR, De Burgos Bengoetxea no quiso –porque era imposible que no se percatara– avisarle de que revisara la acción. Los tacos del entonces central culé quedaron marcados en la pierna del madridista, que después sufriría otro penalti claro por un agarrón.

El amplio historial de De Burgos Bengoetxea

Fuera ya de los Clásicos, más reciente es el penalti que sufrió Brahim en Getafe el pasado curso. El malagueño fue derribado en el área de forma clara, pero ni De Burgos Bengoetxea ni desde el VAR vieron nada, pese a que la falta era más que evidente. También protagonizó una acción surrealista en el Sánchez-Pizjuán, cuando vio una supuesta falta de Rüdiger en la recuperación del Madrid, consideró que no era y, cuando vio que Rodrygo y Bellingham se plantaban solos, la señaló, invalidando el gol que acabaron marcando.

Pero cómo olvidarse del último derbi de Liga, en el Bernabéu. Allí ejerció, de nuevo, desde el VAR. De Burgos Bengoetxea fue el culpable de que Soto Grado pitara un penalti fantasma de Tchouaméni sobre Lino, por un ligero pisotón totalmente residual en una acción que no tuvo ninguna incidencia en el ataque del Atlético de Madrid, puesto que el balón se paseó ante ambos y los dos jugadores contactaron al llegar tarde.