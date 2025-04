Así dinamitaron los árbitros la final de Copa: «Sabemos que nos odian»

El 25 de abril de 2025 pasará a la historia del fútbol español por lo sucedido en la previa que nunca fue de la final de la Copa del Rey que enfrentará este sábado a Barcelona y Real Madrid en La Cartuja. Porque sí, se jugará el encuentro a pesar de todo lo ocurrido. Este partido, ocurra lo que ocurra dentro de unas horas en el terreno de juego, siempre se recordará por el plante que el club blanco sí se planteó y que luego negó, tras unas declaraciones totalmente fuera de lugar de los árbitros del encuentro, Ricardo de Burgos Bengoetxea y Pablo González Fuertes.

Todo comenzó a las 13:15 de la tarde del viernes, cuando la Federación, como es habitual en las últimas finales de la Copa del Rey, decidió que los colegiados, el de campo y el del VAR, iban a comparecer en rueda de prensa. En la segunda pregunta, González Fuertes soltó la bomba: «Creo que nos estamos equivocando en el camino porque eso va a tener consecuencias, no sabemos cómo se capta ese mensaje y va a llegar el día en el que tengamos problemas. Tenemos que intentar dar una solución a este ambiente de beligerancia», añadió González Fuertes.

El árbitro del VAR en la final de Copa del Rey se quejó también de que están viendo «insultos a nuestros colectivos por los actores del fútbol que dan pie a que no estamos siendo honestos». «El problema es la consecuencia, cuando hablamos de robo o palabras malsonantes… el aficionado paga esa frustración no con nosotros, sino con el niño o niña que pita a los chavales los fines de semana», añadió.

Estas palabras sentaron muy mal a un Real Madrid que se fue enfadando con el paso de las horas hasta el punto de terminar plantando a la Federación en todos los actos previos a la final. Nadie habló en la rueda de prensa, ni Ancelotti ni Modric, no entrenaron en La Cartuja y nadie representó a los blancos en la cena oficial que se celebró en el Real Alcázar de Sevilla, donde sí acudieron Laporta, Louzán y Medina Cantalejo, entre otros.

En el club blanco aseguraban a OKDIARIO que no podían entender «cómo la Federación había permitido esa rueda de prensa». «En el club tenemos una idea clara de lo que piensan los árbitros de nosotros, pero no se puede organizar una rueda de prensa para que lo digan en alta voz. Sabemos que nos odian, pero no les invites a que lo confiesen ante la prensa el día antes de la final», añaden.

Horas calientes en Sevilla

Las horas en el hotel de concentración de los blancos fueron frenéticas, hasta que a las 22:06 horas la entidad madridista confirmó que sí, que finalmente sí se iba a presentar a la final de la Copa del Rey. Tras muchas conversaciones, en las que intervino Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, idas y venidas, el Real Madrid se decantó por lo coherente, que no era otra cosa que presentarse al partido.

Por lo tanto, tras un día tremendamente estresante, en el que Ancelotti y sus jugadores no pudieron cumplir con la agenda marcada en un primer momento, todo se resolvió bien y la final de la Copa del Rey se celebrará en La Cartuja con la presencia del Real Madrid, del Barcelona y de unos árbitros que no estuvieron todo lo acertados que debían.