Araujo defiende a los árbitros de la final de Copa tras las críticas del Madrid: «Hay que respetarlos»

Ronald Araujo compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio de La Cartuja en la previa de la final de la Copa del Rey que medirá a Barcelona y Real Madrid este sábado en Sevilla a partir de las 22:00 horas. El defensa uruguayo apunta a suplente en la final, pero analizó este importante partido con toda la polémica que lo rodea tras la rueda de prensa de los árbitros.

«Será un partido totalmente diferente. Es una final más. Estamos motivados. Vamos a buscar el título con nuestras herramientas. El equipo está muy bien», comenzó diciendo Ronald Araujo en rueda de prensa.

«Estamos en buena dinámica. Sobre el triplete somos conscientes de lo que podemos conseguir. Pero vamos partido a partido. Es lo que nos dice el mister. El título de este sábado es lo más importante», señaló el central del Barcelona.

Araujo no se mojó sobre la polémica de los árbitros: «No lo vi, pero me dijeron que me podría preguntar de ello. No hablamos de esto en el equipo. Ser árbitro es una profesión muy difícil, hay que entender y respetarlos».

«Será un partido totalmente diferente a los que hemos jugado esta temporada. Implementaremos nuestro fútbol, seremos protagonistas e iremos a por el título», comentó el central uruguayo.

«Ganar un título siempre es importante, más cuando lo haces contra tu mayor rival. En el caso de que no pase, seguiremos luchando: vamos primeros en Liga y en semifinales de Champions. Vamos a por todo», valoró uno de los capitanes del Barcelona.

«No me lo creo. Lo que estamos viviendo. No te esperas al principio llegar a esta circunstancia. Es muy lindo. El equipo y nuestra gente se lo merece. Hay que reconocer el trabajo que está haciendo la gente del club», dijo Araujo sobre la situación del Barça.

Sobre la juventud de la plantilla: «Me sorprenden porque tienen una mentalidad increíble y que no tienen una final mañana. Desde siempre, desde chiquitos, ya en La Masia. Es increíble el trabajo que hacen, llegan arriba sin miedo. La final que jugué yo fue sin público. Contento y motivado por ello. Ojalá que podamos ganar ante nuestra gente».

«Me ha tocado más un papel de motivación, más para guiarlos en esta linda dinámica que llevamos. Venimos haciendo las cosas muy bien», comentó Araujo en sala de prensa.

Sobre el rol de favoritismo: «Jugamos contra el Madrid, es un gran equipo. Será un partido muy difícil, nos lo tomamos con humildad. Queremos el título. El equipo está más para divertirse y entrenar que pensando en el triplete, estamos muy tranquilos».

Sobre el Real Madrid: «Son un gran equipo, tienen grandes jugadores en todas las líneas, determinantes. Esperamos a mañana para ver cómo plantean el partido, pero nosotros seremos fieles a nuestro estilo».

También dijo Araujo que está preparado para jugar de lateral izquierdo: «Yo estoy preparado para todo. Ya lo hice una vez contra el Mallorca en Liga. El míster sabe dónde estoy más cómodo, pero haré lo que me pida y siempre daré el máximo».