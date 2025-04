El Madrid pide a la RFEF cambiar los árbitros de la final tras sus ataques al club: «Están incapacitados»

El Real Madrid está asombrado por «el show consentido por la Federación Española de Fútbol» con la rueda de prensa que los árbitros de la final de Copa han dado este viernes en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Tanto De Burgos Bengoetxea (árbitro de campo) como González Fuertes (responsable del VAR) han montado un aquelarre contra el Real Madrid en las horas previas a la final que le mide al Barcelona. Tras sus palabras, el club blanco pide a la RFEF que cambie a los árbitros y ponga otros porque «han quedado incapacitados».

Desde el Real Madrid consideran que la RFEF tiene que quitar a estos dos colegiados después de sus palabras. En el club blanco, según ha podido saber OKDIARIO, existe un «asombro sin precedentes» por las palabras de De Burgos Bengoetxea y González Fuertes. «La RFEF debe ser la que de motu propio invalide a estos árbitros para la final», explican fuentes del Real Madrid.

«Es un claro conflicto de intereses. Han quedado incapacitados. Es de primero de competición y de derecho deportivo», añaden desde el Real Madrid, que ve como el día antes a la final de Copa unos colegiados aparecen de forma pública para cargar contra ellos.

En una rueda de prensa celebrada este viernes -día previo a la final Barcelona-Real Madrid-, De Burgos Bengoetxea y González Fuertes cargaron contra el Real Madrid (sin mencionarle) por las críticas que el club blanco hace sobre el arbitraje. Éstos no llegaron a decir nunca el nombre del Real Madrid, pero se entendió perfectamente por las preguntas.

«Hay que preservar nuestro estamento, pero no cabe duda que vamos a tener que empezar a tomar medidas. No vamos a seguir permitiendo lo que está ocurriendo, en pocas fechas tendréis algo más. No vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando», comentó González Fuertes, el colegiado responsable del VAR en esta final entre Barcelona y Real Madrid.

Por su parte, De Burgos Bengoetxea, que es el árbitro principal del partido, llegó a decir que los vídeos y las críticas del Real Madrid «son siempre dañinos» para el estamento arbitral. Además, el colegiado vasco se puso a llorar en rueda de prensa al decir que «cuando un hijo va al colegio y le dicen que su padre es un ladrón eso es muy jodido».

Todo ello ocurre en el día previo a la gran final de Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid, un duelo clave en la temporada en el que hay un título en juego y un Clásico de gran importancia que se juega este sábado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.