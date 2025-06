Gonzalo García es el chico de moda en este Mundial de Clubes. El joven delantero del Real Madrid se ha colado en el once ideal de la fase de grupos, y es que su rendimiento en los tres partidos que ha jugado como titular frente al Al Hilal, ante Pachuca y contra el Salzburgo ha sido impresionante. Tres encuentros en los que el canterano ha hecho dos goles, ha repartido una asistencia y ha demostrado que tiene nivel para triunfar en el club de su vida, el de las 15 Copas de Europa. Y todo eso ha llevado a Xabi Alonso a estar convencido de que puede tener un hueco en la primera plantilla madridista.

Gonzalo viajó a Estados Unidos como uno de los diez canteranos que Xabi Alonso citó para reforzar al primer equipo, pero la ausencia de Mbappé, convaleciente en los tres primeros partidos debido a una gastroenteritis que incluso le obligó a acudir al hospital, le abrió la puerta de la titularidad. El entrenador donostiarra fue valiente al apostar por el canterano, y este le ha respondido con un rendimiento superlativo que cambia totalmente su situación de cara al futuro.

Gonzalo viajó a Estados Unidos con la seguridad de que no iba a seguir un año más en el Castilla, y con muchos equipos españoles e internacionales siguiéndole la pista. Celta, Getafe y Osasuna, entre otros, estaban pendientes del canterano madridista y aspiraban a hacerse con su cesión. Tras estos tres partidos, el interés de los clubes se ha multiplicado, pero lo más importante es que Xabi Alonso lo ve como un candidato para fichar en el primer equipo. El vasco tendrá la última palabra, pero en estos momentos tiene muchas opciones de quedarse.

Gonzalo García sabe que la decisión aún no está tomada, pero tiene claro que se quiere quedar si le dan la oportunidad, algo que está sobre la mesa. Xabi lo ve como un jugador con mucho olfato goleador y un gran sentido táctico. Un jugador que, a pesar de ser muy joven y tener todavía un gran margen de mejora por delante, ya marca la diferencia.

La comparación con Raúl

«Lo conocía muy bien. He seguido muy de cerca al Castilla y conozco muy bien a sus jugadores. No me está sorprendiendo tanto. Es el típico nueve que me recuerda en muchos aspectos a Raúl: siempre bien colocado y con ética de trabajo. Necesitamos más de él y estamos trabajando para que mejore», dijo Xabi Alonso tras el duelo contra el Salzburgo, donde hizo un auténtico golazo.

Raúl conoce a la perfección a Gonzalo y está muy pendiente de todos sus movimientos. De hecho, tras su debut en el Mundial de Clubes, le mandó un mensaje muy cariñoso. Quién sabe si el Real Madrid ha encontrado a su heredero en la figura de este madrileño.