Vinicius dispara y Gonzalo enamora

Vinicius se puso elegante, se quitó esas trenzas veraniegas poco acordes con la seriedad que implica ser jugador del Real Madrid, regresó a una imagen más reconocible y, de repente, regresó el Vini diferencial, el jugador capaz de todo, el futbolista que puede ser el mejor del planeta cuando está a este nivel. Filadelfia volvió a verlo disfrutar, para alegría de Xabi Alonso y de todo el madridismo.

Vinicius se puso de nuevo el traje de crack mundial para decidir que iba a guiar al Real Madrid hacia los octavos de final de este Mundial de Clubes como primeros de grupo. Y es que, como ya adelantó Xabi Alonso en la previa, los blancos no iban a tirar de calculadora para elegir rival o lado del cuadro: había que ganar y punto. El brasileño pudo abrir el marcador antes de la media hora, pero topó con una gran intervención del guardameta rival. En la segunda, no falló. Un gran pase de Bellingham, una buena conducción y un disparo perfecto que entró pegado al palo para abrir el luminoso. Y, justo antes del descanso, se inventó un taconazo para que Valverde hiciese el segundo del encuentro.

Vinicius ha vuelto a su mejor versión, esa que no se veía desde hacía demasiados meses. El curso pasado no fue sencillo y en muy pocos momentos fue capaz de ser diferencial. Tampoco estuvo todo lo excelso que debía en los dos primeros partidos del Mundial, pero a la tercera fue la vencida para dejar claro que no estaba muerto, sólo estaba de parranda.

‘Steven Valverde’ en acción

Xabi Alonso comparaba a Valverde con Gerrard tras el partido contra el Pachuca, y frente al Salzburgo volvió a demostrar que es un jugador capital dentro de este nuevo Real Madrid, al igual que lo era en el anterior de Carlo Ancelotti. El uruguayo, que volvió a portar el brazalete de capitán, vio portería, pero sobre todo mostró todo lo que aporta llegando desde segunda línea.

Gonzalo es un regalo

Lo volvió a hacer el canterano en este Mundial de Clubes. Tras marcar al Al Hilal y asistir frente al Pachuca, frente al Salzburgo volvió a ver portería con un auténtico golazo que cerraba la victoria madridista. El madrileño sigue dejando claro que tiene sitio en este Real Madrid.

Cuidado con las pérdidas

Posiblemente, fue el mayor «pero» de un Real Madrid de Xabi Alonso que, partido tras partido, sigue subiendo su nivel. Los blancos perdieron varios balones en salida que propiciaron ocasiones del Salzburgo. Los austriacos no encontraron el camino del gol, pero ante un rival más acertado pueden costar un gran disgusto.

Rüdiger, rodaje y susto

Fue una de las novedades del once al entrar como titular en el encuentro, tras haber jugado solo 13 minutos frente al Pachuca en su regreso después de lesionarse. Jugó más de una hora a un gran nivel, pero tuvo que ser cambiado tras sentir molestias musculares que, a priori, no parecen graves.

El regreso de Rodrygo

Tras ser titular en el debut contra el Al Hilal y ni siquiera calentar frente al Pachuca, contra el Salzburgo -donde fue suplente de nuevo- jugó algo menos de media hora. El brasileño jugó por el costado izquierdo y no fue capaz de dejar su huella en el partido, aunque sí tuvo varias ocasiones. El runrún en cuanto a su futuro continúa.

Las notas del Real Madrid