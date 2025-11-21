‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 21 de noviembre

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, De Viernes se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que una de las cuestiones que más llama la atención del programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona es que siempre consiguen los testimonios más buscados en la prensa del corazón. Un claro ejemplo lo encontramos en las últimas semanas, en las que Kiko Rivera ha sido el absoluto protagonista. Entre otras cuestiones, el hijo de Isabel Pantoja se pronunció sobre su ruptura con Irene Rosales y qué piensa sobre el nuevo amor de la sevillana, pero también sobre el distanciamiento con su hermana y su madre. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, 21 de noviembre.

Isa Pantoja

Tras las entrevistas del DJ en el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, ha llegado el momento de que Isa Pantoja rompa su silencio tras las declaraciones que ha hecho su hermano. «La entrevista de Kiko me ha removido muchas cosas, y estoy muy sensible», asegura la prima de Anabel Pantoja en el avance de la charla.

Debemos recordar que el ex marido de Irene Rosales dio a conocer su versión respecto a varios y dolorosos episodios que ha sufrido su hermana, por los que quiso pedirle perdón públicamente. Por lo tanto, en esta nueva visita a De Viernes, la joven responderá a todas las cuestiones expuestas por Kiko Rivera, pero también se pronunciará sobre las presuntas tensiones entre su familia y Asraf Beno. Además, como no podía ser de otra forma, dará respuesta a la pregunta más formulada: ¿está abierta a una posible reconciliación con su hermano?

María José, pareja de Lucas (Andy y Lucas)

No es ningún secreto que, en las últimas semanas, el dúo Andy y Lucas ha sido protagonista por la gran cantidad de acusaciones que se han vertido. Sobre todo después de que Andy Morales comenzase su nueva etapa como solista con el lanzamiento de Marioneta, una canción que muchos aseguran que está dedicada a su ex compañero, a pesar de que el gaditano lo ha negado en absoluto.

Ahora es el turno de la pareja de Lucas González, que no ha dudado en aceptar la opción de sentarse en el plató de De Viernes para pronunciarse sobre todas y cada una de las polémicas que han surgido en torno al dúo. Pero no todo queda ahí, ya que también romperá su silencio tras los durísimos comentarios que ha recibido su pareja por su nariz.

Además, aprovechará para responder a Álvaro Molina, el que fuese su pareja y promotor de Andy y Lucas. Recordemos que, en la entrevista que concedió a De Viernes, aseguró que su mujer le había sido infiel con Lucas, pero también que había sido víctima de «un grave incidente». Así pues, el testimonio de María José promete no dejar indiferente a nadie.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.