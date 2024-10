Salen a la luz nuevos duros episodios de Isa Pantoja en Cantora: «Estaba desmayada de hambre»

El duro testimonio de Isa Pantoja en De viernes contando las humillaciones que sufría por parte de toda su familia durante su infancia y adolescencia en Cantora ha provocado que la figura de Isabel Pantoja y de Kiko Rivera se vean muy afectadas y que los que conocían la situación ya no callen después de años. Una de las que ha querido hablar en estos momentos ha sido Charo Vega, una de las amigas más íntimas de la cantante durante 50 años, aunque desde hace mucho su amistad está completamente rota y es habitual verla por los platós hablar y opinar de ella sin piedad. La nieta de la bailaora Pastora Imperio ha contado los desprecios que vio en primera persona hacia Isa P cuando todavía formaba parte del círculo más cercano de la familia.

Ha sido el programa Vamos a ver, que se emite cada mañana en Telecinco, el que ha podido hablar con ella para saber cómo se trataba a Isa y el redactor que ha hablado con ella no ha dudado en preguntar directamente si la querían. «Sinceramente, creo que la quiso con María del Monte», de esta manera ha dejado claro que después de que María rompiese su amistad con Isabel y dejase aquel entorno, la adopción de la niña se convirtió en un problema para todos. Desde hace años numerosos periodistas y amigos de la familia han dejado caer esta versión en la que la que realmente quería adopta era María, motivo que explica que legalmente sea ella la madre adoptiva de Isa, tal y como desveló Asraf en La casa fuerte. Pero los episodios de una ducha con una manguera para purificarla y llevarla a un ginecólogo para saber si seguía siendo virgen parece que fueron solo la punta del iceberg, ya que también se ha llegado a decir que le daban comida caducada. «No, eso no me lo creo. Yo he estado muchas temporadas en Cantora y ahí no había absolutamente nada cerrado para nadie. En casa de Isabel Pantoja se comía gloria bendita», ha dicho Charo.

Isa Pantoja sufría por la comida en Cantora

Pese a que no se escatimaba en alimentos, cuando Isabel Pantoja fue detenida y no estaba presente ocurrió un episodio que ha querido desvelar. «La noche del calabozo, a esa niña, que estaba desmayada, no le daba nadie ni gloria. Y cuando se llevaron a Isabel al calabozo, yo que estaba en Marbella tuve que decirle a Dulce ‘la niña quiere cenar’; y mientras la niña se comía una tortilla, las caras del tío Agustín y de doña Ana eran como si estuviera cenando en Horcher», refiriéndose a que un restaurante de lujo de Madrid.

«Yo pasaba más hambre que la niña, pero cualquiera se atrevía a decir algo allí», ha dicho después de asegurar que no les hacía mucha gracia, especialmente a su tío y a su abuela, que la niña comiese en condiciones.

Las Mellis, amigas y coristas de Isabel Pantoja durante años, han llegado a contar momentos muy complicados en los que asistieron a insultos racistas que recibió Isa en su propia casa. «He estado 50 años al lado de esa familia y las miradas, nada más que las miradas, me valían. Lo que dicen Las Mellis lleva mucha razón», ha comentado Charo Vega, aunque no ha podido escucharlo en primera persona.