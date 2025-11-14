‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 14 de noviembre

De Viernes, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. El equipo capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta hace un excepcional trabajo para sorprender a los espectadores al conseguir los testimonios más buscados en la prensa del corazón. Un claro ejemplo lo encontramos en la entrega que se emitió hace tan solo una semana, en la que pudimos ver cómo Kiko Rivera fue protagonista de un Scoop, en el que se sinceraba con Santi Acosta sobre muchas cuestiones. Pero no fue el único, ya que Jessica Bueno acudió a plató tras su segunda posición en Supervivientes All Stars. Así pues, es el momento perfecto para conocer quién se sentará en el plató de De Viernes hoy, viernes 14 de noviembre.

Kiko Rivera, de nuevo en ‘De Viernes’

Tras el éxito cosechado la semana pasada, en la que el programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta fue líder de la noche con un 14.8% frente al 12.9% de su principal competidor, el equipo quiere volver a repetir ese éxito. ¿De qué forma? Contando con el hijo de Isabel Pantoja como un único invitado, ocupando las cuatro horas de programa.

Tras el Scoop que ha dado de qué hablar en los últimos días, en el que el DJ se sinceró sobre muchas de las cuestiones que han sucedido en estos años, ahora es el momento de ir mucho más allá. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a que Kiko pueda dar más detalles sobre lo que confesó, pero también para enfrentarse a las preguntas de los colaboradores del programa.

Así pues, tendrá la oportunidad de aclarar todas las dudas que han surgido tras la emisión de su Scoop. Recordemos que, en élm ha hablado de la inexistente relación que tiene con su hermana Isa Pantoja, su decisión de separarse de Irene Rosales y lo que le pareció que la madre de sus hijas ya haya rehecho su vida con Guillermo.

Entre otras cuestiones, hablará de la reacción de su hermana a sus palabras, pero también de la de su ex mujer. Es importante tener en cuenta que, desde que se hizo pública su ruptura, Irene Rosales no esconde en absoluto la felicidad que siente con su nuevo amor. Algo que no solamente refleja en redes sociales, sino también en diversas entrevistas que ha concedido, como es su paso por Y ahora Sonsoles.

Por si fuera poco, Kiko Rivera también se pronunciará sobre el accidente que tuvo su hermano Cayetano Rivera hace tan solo unos días, cuando estrelló su furgoneta en una rotonda de Alcalá de Guadaíra. De esta forma, confesará si ha hablado con él y, probablemente, compartirá algún detalle sobre lo sucedido y sobre cómo se encuentra su hermano tras haber sufrido dos percances con tan solo unos meses de margen entre uno y otro.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.