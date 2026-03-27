El enviado especial de Estados Unidos para el Oriente Medio, Steve Witkoff, ha afirmado que habrá reuniones con Irán «esta semana» y que hay barcos pasando por el estrecho de Ormuz, al insistir en que sí existen «negociaciones con el régimen iraní» en el marco de la guerra en Irán.

«Creemos que puede haber reuniones esta semana. Desde luego, deseamos que así sea», ha declarado Witkoff en un foro de inversiones que se celebra en Miami.

El enviado de Trump no indicó quiénes participarán ni dónde ocurrirían dichas reuniones con Irán, cuya dictadura no ha reconocido de forma oficial la existencia de las mismas para terminar con la guerra. «Hay algunas personas ahí que han negado que estamos negociando. Pienso que todos en este lugar sabemos que estamos negociando. Está claro que algunos barcos están pasando», añadió.

Sobre el estrecho de Ormuz, ha asegurado que «los barcos están cruzando» lo que ha considerado una «señal muy, muy buena». «Creo que el presidente quiere un acuerdo de paz», ha añadido. Sin embargo, no ha aclarado los barcos que están pasando por el estrecho.

Witkoff ha mencionado el acuerdo de 15 puntos propuesto por Washington, recalcando que los iraníes «lo tienen desde hace tiempo» y sobre el que el Gobierno de su país espera «una respuesta por su parte». «Eso lo solucionaría todo», ha dicho.

«Resolvería la cuestión del enriquecimiento, que hoy en día no podemos permitir que haya enriquecimiento (de uranio) allí. Resolvería la cuestión del material. Tienen cerca de 10.000 kilos de material enriquecido almacenados, a los que tienen que renunciar; así como la cuestión del almacenamiento y de la supervisión. Todas estas son líneas rojas para nosotros», ha defendido. En esta línea, Witkoff ha asegurado que Estados Unidos no busca «la desaparición del pueblo iraní».

El secretario de Estado cree que la guerra terminará «en un par de semanas»

Witkoff mantiene la misma línea que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien ha estimado que la guerra habrá terminado «en un par de semanas» con el resultado de una dictadura de los ayatolás «más débil que nunca». «Cuando hayamos terminado con ellos en las dos próximas semanas, serán más débiles que en toda su historia reciente e incapaces de esconderse tras sus armas o de obtener un arma nuclear», ha dicho.

Además, Rubio ha insistido en que Estados Unidos no espera que la guerra se convierta en un «conflicto prolongado» y aclara que su país ha dejado «bien claros desde el principio» los objetivos de la operación militar: la destrucción del potencial militar iraní, incluyendo sus «fábricas de misiles, cohetes y drones, así como su Marina».