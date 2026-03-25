Irán rechaza el plan de paz de Trump y la Casa Blanca le amenaza con «desatar el infierno» si no acepta la derrota

Irán ha rechazado este miércoles la propuesta de 15 puntos de EEUU para poner fin a la guerra lanzada el pasado 28 de febrero, afirmando que se trata de una posición «excesiva», que evidencia la falta de voluntad de Washington para llegar a un pacto, y reiterar que Teherán pondrá las «condiciones» al cese de las hostilidades.

Según informa el canal estatal Press TV, citando a un alto cargo político y de seguridad con conocimiento sobre los contactos, Irán ha recibido una propuesta de parte de Estados Unidos, que ha activado contactos a través de diversos canales diplomáticos. De todos modos, para la República Islámica las propuestas son «excesivas» y no se corresponden con la realidad en el terreno.

«Irán pondrá fin a la guerra cuando decida hacerlo y cuando se cumplan sus propias condiciones», ha asegurado el citado cargo político, que ha indicado que Teherán ha comunicado a todos los intermediarios que un alto el fuego está condicionado a la aceptación de todas sus condiciones.

En cualquier caso, según Axios, un cargo de la administración Trump asegura que la Casa Blanca aún no había recibido ningún mensaje oficial de Irán rechazando la oferta.