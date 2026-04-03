Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha vuelto a amenazar a Irán este jueves con más ataques si la dictadura de los ayatolás no acepta llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra «antes de que sea demasiado tarde». «El puente más grande de Irán se derrumba y ya nunca volverá a utilizarse. ¡Y esto es solo el principio! ¡Es hora de que Irán llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde y no quede nada de lo que aún podría ser un gran país!», ha dicho Trump este jueves, acompañando su mensaje en redes sociales con un vídeo de un bombardeo sobre un puente.

Trump espera conseguir la apertura del estrecho de Ormuz, que se encontraba hasta hace pocos días entre sus objetivos de guerra. Aunque esta semana ha asegurado que los países que quieran petróleo en la región tendrán que ir a «cogerlo». El presidente apunta así a que EEUU se desentenderá del estrecho por donde circula el 20% del petróleo mundial, ya que este se abrirá «naturalmente» al acabar la guerra, según dijo el propio Trump el miércoles.

Por el momento se desconoce la ubicación exacta de las instalaciones que aparecen bombardeadas en la publicación de Trump. Lo que sí se sabe es que Tasnim, una agencia de noticias de Irán, ha informado también este viernes de que al menos ocho personas han muerto y otras 95 han resultado heridas a causa de un ataque contra el puente B1 de Karaj, en una localidad a 50 kilómetros de Teherán, la capital de Irán.

Abbas Araqchi, ministro de Exteriores de Irán, ha respondido que «los ataques contra infraestructuras civiles, incluidos los puentes sin terminar, no obligarán a los iraníes a rendirse», poco después de las informaciones de los ataques contra la infraestructura.

El ministro iraní ha dicho que los ataques de EEUU «solo ponen de manifiesto la derrota y el colapso moral de un enemigo en desbandada». «Todos los puentes y edificios se reconstruirán más sólidos. Lo que nunca se recuperará: el daño causado a la reputación de Estados Unidos», ha dicho Araqchi.

La escalada bélica en Oriente Medio se ha recrudecido en los últimos días ante la falta de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Trump aseguró una vez más este miércoles que la guerra «está a punto de acabar» y que el estrecho de Ormuz se abrirá de forma «natural» una vez que acabe la guerra.

Sin embargo, en el mismo discurso, Trump amenazó con «golpear duramente» a Irán. «Los llevaremos a la Edad de Piedra, donde pertenecen», dijo el presidente estadounidense. También esta semana, Irán ha añadido entre sus objetivos en Oriente Medio las compañías estadounidenses con sede en la región.

«Estamos en vías de completar todos los objetivos militares de EEUU pronto, muy pronto», aseguró Trump el miércoles. «Estas acciones paralizarán al ejército de Irán, aplastarán su capacidad para apoyar a sus representantes terroristas y les negarán la capacidad de fabricar la bomba nuclear», ha señalado. Entre los principales objetivos del presidente para acabar con la guerra se encuentran evitar que la dictadura de los ayatolás se haga con la bomba atómica y conseguir la reapertura del estrecho de Ormuz.