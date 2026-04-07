El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha aceptado sopesar la solicitud de extender el plazo de ataque contra la dictadura de los ayatolás de Irán, presentada por Pakistán. La dictadura de los ayatolás de Irán ha respondido que revisan la propuesta de Islamabad, uno de los mediadores entre Estados Unidos e Israel y la dictadura de los ayatolás de Irán. Islamabad ha planteado a Trump ampliar el plazo dos semanas y aplicar un alto el fuego. Mientras tanto, a los ayatolás les ha planteado reabrir Ormuz.

El primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif ha solicitado al presidente de EEUU Donald Trump que prorrogue su plazo para la dictadura de los ayatolás de Irán dos semanas e implemente una tregua durante ese mismo período, instando además a los ayatolás de Teherán a permitir el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz durante ese tiempo: «Para que la diplomacia siga su curso, solicito encarecidamente al presidente Trump que extienda el plazo por dos semanas», ha escrito Shehbaz Sharif, cuyo gobierno actúa como mediador entre la dictadura de los ayatolás de Irán y Estados Unidos.

«Pakistán, con toda sinceridad, solicita a los hermanos iraníes que abran el estrecho de Ormuz por un período equivalente de dos semanas como gesto de buena voluntad», ha escrito en redes sociales.

«Instamos también a todas las partes en conflicto a observar un alto el fuego en todas partes durante dos semanas para permitir que la diplomacia logre la terminación definitiva de la guerra, en aras de la paz y la estabilidad a largo plazo en la región», ha escrito Sharif.

El primer ministro pakistaní ha afirmado que los esfuerzos para poner fin al conflicto están «progresando de manera constante, firme y decidida».

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha intensificado su retórica agresiva contra la dictadura de los ayatolás de Irán, amenazando con aniquilar por completo la civilización del país si Teherán no cedía a sus demandas antes de las 20:00 horas de este martes en Washington (2:00 de la madrugada de este miércoles en España): «Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente sucederá», ha escrito Trump en redes sociales.

La dictadura de los ayatolás de Irán ha cortado la comunicación directa con Estados Unidos tras la amenaza, aunque han seguido las conversaciones con los mediadores. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, los sicarios de los ayatolás, ha amenazado con intensificar los ataques contra la infraestructura de petróleo y gas en Oriente Medio.