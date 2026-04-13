Mientras todo el mundo mira al estrecho de Ormuz, un pequeño país de África tiene una solución de urgencia

La solución a la crisis generada por el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán está en África. Togo ha postulado el puerto de Lomé para que sea el nuevo centro logístico para la industria marina internacional. Este pequeño país de África occidental puede ser la solución a una crisis que afectará a todo el planeta. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última hora sobre el cierre del estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz sigue cerrado mientras Estados Unidos e Irán negocian el fin de una guerra que ha vuelto a hacer temblar la economía mundial. El cierre de este emplazamiento, situado entre el golfo de Omán, localizado al sudeste, y el golfo Pérsico, al sudoeste, por donde pasa el 20% del petróleo a nivel mundial, ha elevado de forma considerable el precio del combustible en todo el mundo y, por ende, el de la luz, gas y otras muchas materias primas.

Por ello, mientras sigue el alto al fuego decretado por Estados Unidos, Donald Trump anunció a primera hora del domingo en América el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras fracasar las negociaciones con Irán para el cese del conflicto. «He dado instrucciones a nuestra Armada para que localice e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar», dijo el presidente de los Estados Unidos.

«Irán prometió abrir el estrecho de Ormuz y, a sabiendas, no lo hizo. Esto ha causado ansiedad, trastornos y dolor a muchas personas y países de todo el mundo», dijo en un mensaje publicado en las redes sociales en el que también dejó claro que «comenzaremos a destruir las minas que los iraníes han colocado en el estrecho».

La solución al estrecho de Ormuz está en África

La solución a la crisis del estrecho de Ormuz puede que esté en África, concretamente en su lado occidental. Togo se ha postulado como solución al conflicto ofreciendo su puerto de Lomé como centro logístico para la industria marina internacional. Así lo aseguró Edem Kokou Tengue, ministro delegado para la Economía Marítima, en una entrevista concedida al medio Sputnik. El político ha dejado claro que podría servir como alternativa estratégica para las rutas internacionales por seguridad ante la crisis originada por la guerra.

«Las navieras euroasiáticas pueden ahora confiar en el puerto de Lomé como centro de transporte, evitando así los peligros que existen al otro lado del planeta», ha dejado claro en una entrevista realizada en Sputnik África. «Este es, en esencia, el mensaje que transmitimos en este foro, demostrando que el Puerto de Lomé es un puerto moderno, con una infraestructura moderna, capaz de acoger a las últimas generaciones de buques».

📌 EXCLUSIVE | Lomé Port offers a new trade route alternative, including for Russia, Togolese Maritime Economy Minister Edem Kokou Tengue @kokouedemTENGUE told Sputnik Africa. «I believe that Russia, like other countries, has much to offer, especially for those of us who want to… pic.twitter.com/w8GlV9sIIi — Sputnik Africa (@sputnik_africa) April 8, 2026

«El puerto de Lomé ofrece ahora una alternativa a los peligros que supone la ruta a través del estrecho de Ormuz, o la ruta a través del canal de Suez y el mar Rojo», afirmó durante una intervención en la que también dejó claro que «ahora contamos con una alternativa creíble a las rutas comerciales tradicionales que los países de esta parte del mundo, en particular Rusia y otros, utilizaban para su comercio internacional».

El puerto de Lomé es el motor económico de Togo y uno de los centros logísticos más importantes de África. Puede manejar hasta cuatro millones de contenedores al año y canaliza más del 80% del comercio exterior de Togo. Por sus aguas pasan diariamente grandes cantidades de fosfato, ya que Togo es uno de los mayores productores mundiales, café o algodón.