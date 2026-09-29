«Una respuesta bien escrita resulta convincente aunque sea falsa»: el test que comprueba en 45 minutos si sigues pensando cuando la IA ya te ha dado la respuesta

Millones de profesionales usan hoy la Inteligencia Artificial en su trabajo diario. Redactan con ella, analizan datos, preparan informes, resumen reuniones. Casi ninguna empresa sabe quién de su plantilla lo hace bien y quién no.

La consultora española Psicosoft ha desarrollado AI Challenge, una prueba que responde a esa pregunta. Y lo hace por la vía difícil: en lugar de preguntar qué sabe la persona sobre inteligencia artificial, la pone a trabajar.

El participante recibe un encargo profesional completo. Una empresa distribuidora quiere lanzar un negocio nuevo y necesita una recomendación para su comité de dirección. Dispone del expediente completo del caso, de un asistente de inteligencia artificial con el que puede conversar libremente y de 45 minutos para entregar su propuesta. La prueba ya está disponible.

Escribir buenos prompts ya no basta

AI Challenge observa cinco cosas: cómo pide las cosas a la IA, cómo organiza el trabajo con ella, con qué espíritu crítico revisa lo que recibe, cómo protege la información delicada y qué calidad tiene lo que entrega al final.

Todas ellas influyen en el resultado, pero dos adquieren una importancia especial: el juicio crítico con el que se revisan las respuestas y la responsabilidad con la que se maneja la información sensible. Son las que permiten distinguir entre quien utiliza la herramienta y quien delega en ella decisiones que debería seguir controlando.

Porque el riesgo real del uso profesional de la IA no es que la persona no sepa escribir una instrucción. Es que dé por buena una cifra que el sistema se ha inventado, o que comparta en un chat información que no debería salir de la empresa. Dos riesgos frecuentes que una política interna no evita por sí sola y que un test de conocimientos difícilmente puede observar en una situación real.

«Nos hemos acostumbrado a que la respuesta llegue en cinco segundos y bien escrita. El problema es que una respuesta bien escrita resulta convincente aunque sea falsa, y ahí es donde la gente baja la guardia. Lo que medimos no es la habilidad técnica: es si la persona sigue pensando cuando ya tiene la respuesta delante», explica Sergio Yáñez, Director de Innovación de Psicosoft

La IA no elimina nuestros sesgos: los hace más rápidos

La prueba es el diagnóstico. Psicosoft lo complementa con un programa formativo construido sobre una idea sencilla: el criterio profesional no se automatiza. La inteligencia artificial genera respuestas, pero convertir una respuesta en una decisión de la que alguien responde sigue siendo trabajo de personas.

El punto de partida de ese programa es incómodo. La inteligencia artificial no corrige los sesgos humanos. En muchos casos los acelera, los hace más convincentes y más difíciles de detectar, porque llegan envueltos en un texto impecable. Frente a eso, el programa entrena un método propio al que Psicosoft llama P.I.E.N.S.A., un filtro de seis pasos que se aplica antes de convertir una respuesta de la inteligencia artificial en una decisión: plantear si se está resolviendo el problema correcto, interpretar qué significa realmente la información, examinar las evidencias que la apoyan o la contradicen, incorporar nuevas perspectivas, cuestionar los supuestos y asumir quién responde personalmente de la decisión.

Por este programa han pasado ya profesionales de distintos sectores, con casos construidos a partir de situaciones reales de cada organización.

Tres usos: selección, diagnóstico y desarrollo

AI Challenge se dirige a tres usos: procesos de selección para puestos donde la IA es herramienta diaria, diagnóstico interno para saber quién necesita formación y cuál, y medición antes y después de un programa formativo. En todos los casos, la empresa no recibe solo una nota. Accede al trabajo completo del participante y a la evidencia concreta que sustenta cada valoración. La decisión final sobre una persona la sigue tomando una persona.