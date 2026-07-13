El Gobierno de Asturias gasta 55 millones en promover el bable pero sólo 2 en ayudas a la educación especial

El Gobierno de Asturias, Adrián Barbón (PSOE), camina en el proceso de la cooficialidad del bable incrementando la inversión presupuestaria en esta lengua autóctona mientras los alumnos en atención especial siguen aumentando cada curso.

Aunque la conocida como llingua asturiana está protegida por ley desde 1998, no es cooficial en la comunidad autónoma. De hecho, el uso real y fluido es limitado, especialmente en las generaciones jóvenes, a las que el Ejecutivo de Adrián Barbón ha puesto en el foco de sus políticas lingüísticas en su proceso de normalización académica. Un hecho que contrasta con la ejecución presupuestaria del Departamento de Educación en ayudas a la educación especial.

«Según datos estimados, el gobierno del socialista Adrián Barbón invierte al menos 55 millones de euros en promover la llingua asturiana», denuncia el grupo parlamentario Vox, mientras alerta que la cifra podría cuadriplicarse si finalmente se logra la oficialidad.

«El Principado invierte millones de euros públicos en llingua, pero el dinero real destinado a educación especial y necesidades especiales, según la ejecución presupuestaria de 2025, es de 1.915.702,85 euros», señala la formación que lidera Santiago Abascal.

Mientras los alumnos que necesitan atenciones especiales siguen aumentando en Asturias. «Si en el curso 2022/2023 eran 724, este año son 848. En el caso de los alumnos con necesidades especiales en los colegios 2022/2023 eran 6.070; en sólo dos años han aumentado a 7.397», alertan.

El bable camino de la cooficialidad

Pese a ser una lengua de minoría, el presidente asturiano Adrián Barbón y la ministra socialista de Educación, Milagros Tolón, han sellado un acuerdo histórico. Este jueves, ambas administraciones han anunciado el reconocimiento de especialidad docente de lengua asturiana y el eonaviego. Lo que supone el compromiso del Ejecutivo de Sánchez de modificar la normativa estatal.

El principado lo ha anunciado como un «logro», denunciando que hasta ahora el personal docente carecía de medios de promoción y estaba privado «de las condiciones de estabilidad que disfruta el resto del profesorado».

Para Vox, lo que esconde esta medida es el intento de «adoctrinamiento» de la llingua asturiana mientras se avanza en la declaración del bable «con lengua oficial por la puerta de atrás», apunta la líder de Vox en la región, Carolina López. «Si fuese oficial, estimamos que el coste anual se elevaría a 250 millones», señala.

Desde la formación que lidera Abascal apuntan a lo sucedido con el catalán, el vasco o el gallego. «Se crea un problema de unidad nacional solamente para recibir apoyos puntuales que le permitan alcanzar y mantenerse en el poder», señalan.

«Los últimos datos de profesores de llingua son de 319, con 222 a jornada completa con un salario medio aproximado de 45.000 euros al año por jornada completa, lo que da una cantidad de cerca de 10.000.000 euros», indican en Vox. Una cifra que sigue aumentando año a año, teniendo en cuenta que «al comienzo de esta última legislatura el número de profesores de llingua en colegios públicos era de 239», añaden.

El bable en infantil y en la diversidad sexual

Además, a partir del curso 2025-2026, el Principado ha incorporado la enseñanza de asturiano y eonaviego en el segundo ciclo de Infantil (3-6 años), lo que ha supuesto la creación de 100 nuevas plazas docentes a jornada completa.

«Los mismos que hablan de una oficialidad amable y aseguran que no pretenden imponer una lengua a nadie, sin ser oficial ya consiguen que su lengua de laboratorio puntúe en las oposiciones», subraya la portavoz de Vox.

Una iniciativa que se suma a la estrategia de «normalizar» el asturiano también en la diversidad sexual, que el Ejecutivo de coalición de PSOE e IU dio a conocer a comienzos de año. Estrategia para «normalizar» el asturiano también en la diversidad sexual.

Se trata de un plan a 3 años (2026-2030), impulsado por la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte, en coordinación con la que gestiona el comunista Ovidio Zapico, a la que Barbón destinó 8,4 millones de euros del presupuesto. Entre las acciones, también se insta a facilitar cursos de iniciación «al asturiano» a la población inmigrante con el objetivo de «facilitar la integración» en la región.