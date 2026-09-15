Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Osasuna de la Liga El Metropolitano acoge el choque de la jornada 6 de la Liga entre el Atlético de Madrid y Osasuna

El Atlético de Madrid y Osasuna se enfrentarán en el Metropolitano en lo que promete ser un choque apasionante. Los colchoneros esperan sumar los tres puntos para seguir enganchados a los puestos de arriba de la tabla, mientras que los de Pamplona están en la mitad de la tabla, pero sólo a tres unidades de los rojiblancos, lo que se traduce en que una victoria a domicilio les permitiría igualarles a puntos. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo este choque de la jornada 6 de la Liga.

Atlético de Madrid – Osasuna de la Liga: a qué hora empieza el partido

El Atlético de Madrid recibe en la capital de España a Osasuna para jugar el partido que corresponde a la jornada 6 de la Liga. El cuadro dirigido por el Cholo Simeone consiguió ganar por 0-3 a la Real Sociedad y ahora esperan sumar un nuevo triunfo de cara al derbi que jugarán el próximo domingo. El organismo que controla el campeonato de nuestro país ha programado este choque para el miércoles 16 de septiembre. El horario elegido por la patronal es el de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y el duelo debería comenzar de manera puntual.

Dónde ver en directo gratis el Atlético de Madrid – Osasuna de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Dazn y Movistar+ son los medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva el campeonato liguero nacional. El Atlético de Madrid – Osasuna correspondiente a la jornada 6 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar la Liga, el cual es de pago y eso significa que no se podrá ver en abierto ni gratis por la TV. Esta plataforma tiene su aplicación a disposición de sus clientes para que puedan descargarla en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV y así poder seguir todo lo que ocurra en el Metropolitano en streaming y en vivo online.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información acerca de todo lo que suceda en la previa de este partidazo que cayó en la jornada 6 de la Liga. Cuando el árbitro haga sonar su silbato en el Metropolitano publicaremos la crónica del Atlético de Madrid – Osasuna y compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en el feudo colchonero.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Osasuna

Además, tenemos que destacar que todos los hinchas rojiblancos, los aficionados rojillos y los amantes del fútbol español en general que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este choque de la jornada 6 de la Liga podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Metropolitano y narrarán con todo lujo de detalles el Atlético de Madrid – Osasuna.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Atlético de Madrid – Osasuna?

El Metropolitano, ubicado en el distrito de San Blas – Canillejas, será el estadio en el que se disputará este frenético Atlético de Madrid – Osasuna de la jornada 6 de la Liga. Este recinto deportivo se convirtió en la casa de los colchoneros en 2017 tras dejar el Vicente Calderón. En sus gradas caben unos 70.000 espectadores y este año acogerá la final de la Champions League, así como también será sede del Mundial 2030.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Francisco José Hernández Maeso como colegiado principal de este Atlético de Madrid – Osasuna que cayó en la jornada 6 de la Liga. A los mandos del VAR actuará Juan Luis Pulido Santana, así que tiene que analizar todas las acciones dudosas, para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque a revisar la jugada polémica al monitor que estará instalado en la banda del Metropolitano.