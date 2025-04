Ni 100 ni 200: Ésta es la cantidad de dinero en efectivo que debes tener en casa en caso de emergencia

El mundo vive una situación convulsa ante la amenaza de guerra impulsada por Rusia y algunos países de Europa ya han anunciado unos kits de emergencia en caso de que la situación llegue a mayores en los próximos meses. En algunos países del viejo continente incluso han aconsejado tener un dinero en efectivo en caso de emergencia en el hipotético caso de que haya un colapso bancario o cualquier apagón relacionado con la guerra. Consulta en este artículo lo que recomiendan las autoridades sobre el dinero en efectivo que tienes que tener guardado en casa para una emergencia.

Desde Austria ya han hablado sobre el dinero en efectivo que tiene que tener una persona en casa en caso de una emergencia, como pueda ser un apagón a nivel mundial o colapso momentáneo del sistema bancario. «Especialmente en tiempos de crisis, es aconsejable estar preparados y disponer de cantidades adecuadas de efectivo, del mismo modo que guardamos velas, cerillas y agua potable para emergencias como un apagón. El efectivo es accesible para todos y resiste a las crisis», dijo en su día Ewald Nowotny, ex gobernador del Banco de Austria.

El Banco de Austria ya recomendó a sus ciudadanos en su día que el dinero en efectivo que hay que tener en casa para una emergencia sería de 100 euros por cada miembro de la familia o el doble del presupuesto familiar que se emplea en la compra semanal o mensual. Esta cantidad ronda los 500 euros, advierte la Protección Civil de Alta Austria. «Cada hogar debería tener una reserva de efectivo en casa; se recomiendan unos 500 euros en billetes pequeños», informan las autoridades austríacas sobre el dinero en efectivo que es aconsejable tener en casa. También se aconseja guardarlo en un lugar seguro y en pequeñas cantidades por cuestión de cambio en metálico y de seguridad.

El Banco de España y el dinero en efectivo en casa

Las noticias sobre el dinero en efectivo que hay que tener en caso de una emergencia llevan siendo tendencia en los últimos meses y por ello el Banco de España salió al paso con un comunicado en el que dejó claro que: «Están circulando noticias sobre una recomendación del Banco de España. de mantener una cierta cantidad de efectivo en casa para emergencias. No son ciertas. Mira lo que realmente recomendamos».

El Banco de España citó un artículo de la web Finanzas Para Todos en el que dejó claro que es necesario tener un dinero para imprevistos, pero que no es necesario guardarlo en casa: estará más seguro depositado en la cuenta corriente. De esta manera, puedes evitar imprevistos derivados de un robo que puede acabar con los ahorros en cuestión de minutos. Por ello, este organismo recomienda «contar con un fondo de emergencia para hacer frente a gastos no planeados o sobresaltos». «Porque los imprevistos suceden, contar con este fondo nos puede ayudar a afrontarlos sin recurrir a financiación externa. Disponer de esa red de seguridad en una cuenta a la vista (no es necesario guardar dinero en casa) es importante para nuestro bienestar», informa el blog Finanzas Para Todos.

«La recomendación es que el dinero acumulado en un fondo de emergencia sea equivalente a entre tres y seis meses de gastos fijos, es decir, aquellos que cubren las necesidades básicas y que normalmente se mantienen a lo largo del tiempo: vivienda, manutención, etc.», dice el Banco de España sobre el dinero recomendado para hacer frente a un imprevisto, que debe ser de entre tres y seis meses de gastos fijos. Todo con el objetivo de que un gasto inesperado pueda derivar en la contratación de un crédito rápido por el que acabarás pagando una cantidad mayor en intereses mensuales.

Por ello, el Banco de España deja claro que estos ahorros, de entre tres y seis meses de gastos fijos, es muy recomendable tenerlos guardados en la cuenta del banco por motivos de seguridad. Como informan en el resto de Europa, en caso de tener el dinero guardado en casa, la cantidad no tendrá que superar los 500 euros y se debe tener a resguardo en billetes pequeños.