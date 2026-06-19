Soy periodista de viajes y te explico cómo hacer la maleta en vacaciones y no fallar en el intento

En tiempos de viaje, el optimismo puede irse por la puerta por haber caído en un simple error con la maleta. Que si te olvidas la pasta de dientes, las deportivas, el cargador… pequeños despistes que hacen que el inicio de la experiencia no sea tan encantador como esperabas. Para evitar que suceda, hemos realizado una selección de tips que a nosotras nos acompañan cada vez que tenemos que viajar por el mundo en busca de nuevas historias. Muchos de ellos te ayudarán a que tu maleta de las vacaciones sea un éxito absoluto.

Planifica todo, incluido el itinerario

Lo primero que hay que meter en la maleta es la planificación. No en el sentido literal, claro, y tampoco de la planificación pura de qué meter y qué no. Porque antes de empezar a seleccionar prendas, algo que debes tener claro es qué es lo que vas a hacer en el viaje, el itinerario y la posibilidad de hacer unos planes u otros. Imagina que vas a la montaña y no tienes calzado deportivo, o que el plan de uno de los días es disfrutar entre beach clubs y no te has llevado ropa de baño de recambio. Son errores que te puedes ahorrar si conoces de antemano cuál va a ser el plan de actuación.

Consulta el parte meteorológico

No sería ni la primera vez ni la última que un parte meteorológico inesperado con alguna nubecilla tonta termina estropeando un plan. Por eso, algo que siempre se suele olvidar, pero que es fundamental para ver qué meter en la maleta, es consultar qué tiempo hará en el lugar al que vayas durante los días que vayas. Esto forma parte de la planificación previa porque, por mucho que hayas mirado el tiempo seis meses antes de partir, cuando miraste los billetes y los alojamientos, las cosas pueden haber cambiado mucho.

Haz tu listado

Luego, por supuesto, entra la planificación de todo lo que tiene que entrar. Saber organizarte en este punto te va a ayudar a dar forma al tetrix de ropa, zapatos y complementos que van a entrar en la maleta. Una vez que ya tienes el mapa mental de lo que vas a hacer durante las vacaciones y después de haber mirado el tiempo (algo importante y que siempre se pasa), lo mejor es ir apuntando en un listado todo lo que vas a meter. Puedes hacerlo tanto por días como por secciones, donde deberás tener en cuenta:

Actividades deportivas y ocio : como ropa de deporte, bañadores, etc.

: como ropa de deporte, bañadores, etc. Calzado: desde deportivas hasta calzado para salir a cenar o chanclas, en caso de ir a piscinas.

desde deportivas hasta calzado para salir a cenar o chanclas, en caso de ir a piscinas. Ropa de abrigo : dependiendo del lugar, nunca está de más echarle un ojo.

: dependiendo del lugar, nunca está de más echarle un ojo. Ropa interior y de descanso .

. Salud y botiquín .

. Complementos: como bolsos, joyas, cinturones, gafas de sol o gorra.

como bolsos, joyas, cinturones, gafas de sol o gorra. Tecnología: cargadores, auriculares, cámara de fotos.

cargadores, auriculares, cámara de fotos. Documentación.

Ten tu kit de básicos

Hay viajes que son tan improvisados que la planificación no es una opción. Estos planes pueden sorprenderte, pero no tienen por qué atropellarte. Por eso, cuando no hay tiempo para planificación, la clave será la anticipación. Nunca sabes si el sitio al que vas a ir va a tener un champú que le vaya bien a tu cabello, la crema que necesitas o cualquier básico imprescindible. Por eso hay determinadas cosas que, si vas a estar de un lado a otro sin parar durante todo el verano, no está mal que dejes preparadas.

Lo que te recomendamos para estos casos es tener un kit de viaje con los básicos en el neceser y siempre en formato que puedas llevar incluso en los aviones. Piensa en los productos de higiene que utilizas en tu día a día, como el champú, la mascarilla, la pasta y el cepillo dental, el desodorante… y adáptalos a los formatos mini. Hay marcas que venden sus mismos productos en diferentes tallas. Si no, solo tienes que hacerte con un kit de botes y mantenerlos siempre llenos. Así te garantizas que nunca te vaya a faltar ningún producto de aseo, aunque las prisas te ganen.

Ten a mano toda la documentación

Entre cambios de maleta, traslados, etc., no es extraño que una documentación, un cargador o algún punto importante para el viaje se quede olvidado en el bolso o la maleta que no era. Aquí te proponemos el truco de las matrioshka, es decir, tener un neceser dentro de otro. Algo que va a hacer mucho más sencillos los cambios de bolso es tener dentro un neceser con lo fundamental: documentación, cargador y kit de emergencia. Así, por muchos cambios que hagas, siempre sabrás dónde están ubicados estos elementos y disminuirás el error de que se pierdan u olviden.

Selecciona tus básicos

Dentro de tu armario diario, muchas veces recurres a esas prendas salva vidas que sabes que combinan con todo y con las que siempre te sientes bien. Puede ser una camiseta, un pantalón, un vestido… cualquier cosa. Para los viajes, conviene tener en mente esas prendas para poder utilizarlas como recurso fácil. Un error que se suele cometer a la hora de hacer la maleta es elegir las prendas más chic o diferentes del armario.

No está mal, porque al final las vacaciones ayudan a jugar con esa ruptura con lo cotidiano y son un terreno en el que es común sentirse con más confianza para romper con lo que siempre llevas. Pero un problema es que al final terminas haciendo maletas llenas de ropa y solo te terminas poniendo una parte de lo que has llevado. Y esto es importante porque una clave del éxito de una buena maleta es la optimización.