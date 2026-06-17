Vuelven los pantalones capri: te contamos el origen de este icono de las ‘it girls’ y las claves para llevarlo este verano

Hubo un tiempo en el que todo eran faldas… hasta que los iconos del diseño de entonces decidieron dar una oportunidad al pantalón en el armario femenino. Así surgió el fenómeno de los pantalones capri, un icono del diseño que nos lleva a ese estilo de rebelión y sensualidad, de feminidad y progresismo femenino. La historia de los pantalones capri describe un capítulo de la historia donde la protagonista indiscutible es la mujer. Ahora que la moda tiene esa buena costumbre de rescatar del desván prendas que creíamos olvidadas, los pantalones capri han vuelto a emerger como una de las tendencias del verano 2026.

No hay estilo al que se resistan estos pantalones: pueden llevarte de lo más elegante a lo más playero y desenfadado. Porque parte de la clave del éxito de esta prenda hoy en día se sustenta en su propia versatilidad. Pero antes de eso, este pantalón fue concebido en un contexto en el que las mujeres empezaron a salirse del arquetipo estético y a construir sus propios cánones. Y para saber cómo podemos llevar este pantalón hoy en día, no está de más ponerlo en su contexto.

Detrás de todo, una mujer

Fue la diseñadora alemana Sonja Lennart la primera que propuso sobre un maniquí que este modelo podría dar una nueva vida a la vestimenta inferior de las mujeres. Hablamos de una de las tantas figuras que hace más de siete décadas cambiaron por completo el rumbo de la moda, como fue Gabrielle Chanel, a quien tantos conocemos como Coco Chanel.

Volviendo a los pantalones capri, se trata de una prenda que irrumpió en el mercado a finales de los años 40 y lo hacía como una alternativa más fresca y veraniega al pantalón largo. Su nombre poco tiene que ocultar: se inspiró en la isla de Capri y parece venir de ese icónico dobladillo que se hacía la gente en los pantalones largos a la hora de remangarse las perneras para poder disfrutar en la orilla del mar.

Pronto se haría famoso de la mano de embajadoras de este tipo de estilo, entre las que destacaría la inconfundible Audrey Hepburn. Marilyn Monroe también fue retratada en varias ocasiones con este tipo de pantalones. Cuando parecían olvidados, los 2000 los trajeron de vuelta… pero a su manera, con esa inconfundible (e irrepetible) gama de colores, añadidos como las cadenas, etc. Y perdieron en parte la esencia que caracterizaba este tipo de pantalones: la sobriedad, sencillez y elegancia. La misma con la que hoy tantas marcas de ropa han rescatado estas prendas en sus colecciones de primavera/verano.

Los adoras o los odias

De los pantalones capri siempre se ha dicho una cosa: o los adoras, o los odias. Porque esta prenda no es algo que favorezca a todo tipo de cuerpos ni algo sencillo de encajar con el estilismo. Se caracterizan por su talle ajustado y el corte por la parte superior del gemelo; puede ser justo debajo de la rodilla o a mitad de la pantorrilla.

Este fenómeno no ha vuelto solo. Como amantes del cine, y siguiendo la relación que este corte tiene con las figuras de la gran pantalla, el éxito de series como Love Story o Emily in Paris ha hecho que muchas de nosotras hayamos vuelto a poner en el radar este tipo de pantalones. No somos las únicas: las marcas también han decidido recuperar estos diseños hacia el colectivo popular, dejando que infinidad de diseños estén de vuelta.

Pero ya no entran solo los cortes clásicos, que vemos en firmas más mainstream como Mango o Zara. Estos sin duda están para echarles un ojo y acudir a ellos si quieres iniciarte en el arte de los capri.

Para aquellas que se sienten cómodas en este terreno, tienen opciones de sobra para poder hacerse con estos pantalones. Porque los capri, antes de enamorar a las compradoras, habían atraído a los directores creativos de las principales firmas de lujo, como Versace, Isabel Marant o Dries van Noten, que no han dudado en arriesgar en sus propuestas. Ahora sí, aquí unas indicaciones de cómo llevarlos con estilo.

Tips para incorporar el pantalón capri en tu día a día

Si no quieres arriesgar, empieza por introducir esta prenda en un look primado por los básicos. Es un elemento con mucha fuerza visual y lo importante es que guarde concordancia con tu personalidad y con el resto del look. Para alargar la figura, una opción es optar por pantalones capri de tiro alto, ya que ayudarán a estilizar la figura.

A la hora de elegir la parte de arriba, puedes, o bien optar por un básico o arriesgar un poco más y meterle una chaqueta con más presencia o personalidad. Lo importante es que todo se coordine con coherencia, pero eso no quiere decir que no te puedas permitir arriesgar un poco más de la cuenta.

Incluso una opción perfecta es jugar con el corte tipo legging e incorporar en la parte superior un elemento más elegante. Esta moda de fusionar prendas de estilos o funcionalidades completamente diferentes está funcionando en las calles de Nueva York y también es un consejo aplicable a tu estilo.

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Incluso los pañuelos, en todas sus versiones, pueden ser un buen complemento. Tanto en la cintura como sobre la cabeza, son un complemento que está de vuelta, así que, ¿por qué no darle cabida en este look? Fíjate bien en la ergonomía de la prenda a la hora de elegir los zapatos.

Dejan una gran transición entre el final del pantalón y el principio del calzado, por lo que siempre irán mejor con una sandalia abierta o una manoletina. Hay varias propuestas interesantes que vuelven esta temporada, así que tienes opciones de sobra.