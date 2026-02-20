EROSKI Baleares dona 49.000 euros a 14 asociaciones de ayuda a la infancia

EROSKI ha clausurado este viernes en Palma la XIII edición de su campaña solidaria MideSonrisas con la entrega simbólica de 3.500 euros a cada una de las entidades benéficas participantes, que suman un total de 49.000 euros.

Esta cantidad se ha obtenido a través de la venta, en todos los supermercados EROSKI de las Islas Baleares, de las ya tradicionales reglas-calendario ilustradas, que este año han llegado bajo el lema Gracias por hacer que la solidaridad se pueda medir… en felicidad.

La iniciativa está destinada a financiar 14 proyectos de ABAIMAR, ABDEM, ACCAB, ADIBA, ASNIMO, ASPACE, ASPANOB, Centre Mater Misericordiae, Dentistas sobre Ruedas, DISFAM, Fundación Nemo, Fundació Respiralia, Proyecto Juntos y Sonrisa Médica, gracias a la solidaridad de los clientes de EROSKI de todo Baleares. El objetivo de la campaña es medir simbólicamente la sonrisa de los niños y niñas que afrontan diversas dificultades.

Entre las iniciativas que este año se beneficiarán de la campaña se incluyen proyectos de apoyo a niños y niñas que reciben cuidados paliativos -y a sus familias-; iniciativas para ofrecer actividades que fomenten las relaciones sociales y las competencias emocionales de jóvenes de entre 18 y 25 años con un diagnóstico de esclerosis múltiple; y de mejora, adecuación y señalización de una pista deportiva, un espacio fundamental para el desarrollo de actividades físicas, lúdicas y de socialización.

Durante los últimos tres meses se han ofrecido a los clientes de Baleares casi 50.000 reglas-calendario coleccionables por el precio simbólico de 1 euro, con tres modelos diferentes diseñados con el espíritu de «medir sonrisas». Se trata de reglas multifuncionales que, además de medir sonrisas, sirven como calendario y como marcapáginas, y que son, en definitiva, un símbolo de colaboración y solidaridad para seguir sumando esfuerzos en beneficio de la infancia.

«Con MideSonrisas convertimos un gesto muy sencillo, como es aportar 1 euro en caja, en apoyo real a proyectos que mejoran el día a día de niños y niñas y de sus familias, impulsando iniciativas concretas con un impacto directo. Desde EROSKI queremos agradecer, un año más, la confianza y la implicación de todas las personas que lo hacen posible, así como el trabajo extraordinario de las entidades que están sobre el terreno», ha afirmado la responsable de Relaciones Institucionales de EROSKI, Joana Manresa.

En el acto ha estado presente la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern, Sandra Fernández, quien ha felicitado a EROSKI por la XIII edición de esta campaña solidaria en favor de niños que padecen dificultades. También han acudido representantes de las 14 asociaciones de ayuda a la infancia beneficiarias, quienes han compartido los objetivos e impactos de sus proyectos.

Durante el año 2025, Eroski Baleares ha canalizado más de 127.000 euros a favor de causas solidarias a través de siete campañas desarrolladas en el archipiélago. Estas iniciativas se han articulado mediante pequeñas aportaciones voluntarias de los clientes en caja, con el objetivo de apoyar a entidades sociales de las islas y contribuir a financiar proyectos vinculados a la infancia, la inclusión social, la atención a personas con discapacidad, la lucha contra la exclusión y la investigación.