Fuga mortal en Palma: muere un joven en un brutal choque y el conductor implicado desaparece

Las carreteras de Mallorca se cobran una nueva víctima mortal. En esta ocasión, se trata de un violento accidente registrado a primera hora de este lunes en la capital balear que ha acabado con la vida de un joven de 31 años. El siniestro, ocurrido en la carretera que conecta Mercapalma con Son Banya, ha provocado una intensa búsqueda policial después de que el otro conductor implicado huyera del lugar sin auxiliar a la víctima.

El aviso al Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU 061) se produjo sobre las 0:45 horas, tras recibir una alerta que informaba de una colisión frontal entre dos vehículos y la posible existencia de un fallecido. De inmediato, se desplazaron hasta el punto dos ambulancias —una de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB)— junto a efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local de Palma y Bomberos de Palma,

Según las primeras investigaciones a las que ha tenido acceso OKBALEARES, el accidente se produjo cuando un turismo que circulaba en dirección al poblado de Son Banya, por causas que se desconocen y que están siendo analizadas, invadió el carril contrario tras tomar una curva a la derecha pasada la rotonda del centro comercial FAN Mallorca Shopping, impactando de frente contra un otro coche (opel Corsa) que se dirigía hacia Palma.

El golpe fue tan violento que ambos vehículos salieron despedidos fuera de la vía. Los ocupantes del primer vehículo, un Volkswagen —de número aún indeterminado— abandonaron el coche y se dieron a la fuga, dejando atrás al conductor del Corsa, que quedó atrapado y gravemente herido en el interior de su turismo.

A pesar de la rápida intervención de los equipos sanitarios, los facultativos sólo pudieron certificar el fallecimiento del joven, que murió en el acto. Los Bomberos de Palma procedieron al rescate del cuerpo, activándose el protocolo de siniestros con víctimas mortales. La Policía Local de Palma ha asumido la investigación y centra ahora sus esfuerzos en identificar y localizar al conductor huido.