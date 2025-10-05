Son Banya, el único zoológico con servicio McAuto

Hay que reconocerlo: Palma cuenta con un ecosistema único en Europa y no hablo de la posidonia ni de las gaviotas que roban ensaimadas a los turistas en la Playa de Palma. Hablo de Son Banya, ese poblado chabolista que, tras décadas de actividad, sigue resistiendo como un parque temático no oficial del despropósito urbano.

Allí no se venden entradas, pero sí productos de primera necesidad para algunos. Y es que el mayor supermercado de la droga de Baleares funciona con una lógica empresarial digna de la universidad de Harvard: banderas de España como reclamo patriótico, luces LED que harían palidecer a la Feria de Sevilla y rótulos de neón para que el cliente no se pierda entre tanta oferta. A falta de payasos de Mc Donald’s, tienen un sistema de McAuto casero que garantiza un servicio rápido, discreto y, por lo visto, muy rentable. En menos de dos minutos, entras, pides, pagas y te vas.

Pero lo que de verdad convierte a Son Banya en algo irrepetible no es su economía sumergida, sino su fauna emergente. Allí conviven perros, gatos, palomas, ratas, gallos de pelea, gallinas, conejos, un cerdo vietnamita y hasta un pony, como si alguien hubiera decidido mezclar Marineland con un mercadillo medieval y dejarlo sin presupuesto de limpieza.

Lo curioso es que los animales parecen llevarse mejor entre ellos que los humanos. Los clanes gitanos no se fían unos de otros y están todo el día a la gresca. Mientras los gallos entrenan para futuros combates y el pony pasea resignado entre montañas de escombros, las ratas han declarado Son Banya su reserva natural protegida.

No falta quien piense que el lugar debería ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Picaresca Española: un espacio donde lo ilegal convive con lo surrealista y donde la bandera ondea con más orgullo que en algunos balcones del centro. Lo dicho: en Palma tenemos la Seu (Catedral), el Castillo de Bellver y la Serra de Tramuntana, sí… pero también este particular safari urbano, que ofrece gratis un espectáculo de fauna, luces de neón y emprendimiento alternativo. En Son Banya no se extinguen: se reinventan.