Playa de Palma, zona cero: un vendedor ambulante y de droga le revienta la cara a un turista para robarle

Un operativo de la Policía Local de Palma ha finalizado con la detención de un hombre de 35 años y nacionalidad senegalesa, tras ser sorprendido vendiendo productos de forma ilegal en la vía pública y quedar implicado en un grave incidente que incluyó hurto, agresión física y posesión de sustancias estupefacientes.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 13 de septiembre en Playa de Palma, uno de los principales focos turísticos de la capital balear. Una patrulla del dispositivo especial SETUR 2025, orientado a reforzar la seguridad en zonas turísticas durante la temporada alta, interceptó al individuo mientras realizaba venta ambulante no autorizada de tabaco y cigarrillos electrónicos (‘vapers’).

Mientras los agentes procedían a su identificación y a levantar la correspondiente denuncia administrativa, un turista extranjero se acercó visiblemente alterado, denunciando que acababa de ser víctima de un robo. Según explicó, un vendedor ambulante le había sustraído la cartera, en la que portaba 150 euros en efectivo.

Al identificar sin dudar al sujeto que estaba siendo inspeccionado por la policía, la víctima se acercó para increpar por el robo. La reacción del sospechoso fue inmediata y violenta: le propinó un puñetazo en el rostro, causándole una hemorragia nasal. El ataque ocurrió en presencia de los agentes, quienes intervinieron de inmediato para reducir al agresor y proceder a su detención por un presunto delito de lesiones leves.

Durante el posterior registro, realizado ya con el individuo bajo custodia, un agente en prácticas descubrió un doble fondo oculto en la riñonera que el detenido llevaba consigo. En su interior se hallaron 12 bolsitas que contenían distintas sustancias ilegales, entre ellas marihuana, cocaína y pastillas de éxtasis, además de 165 euros en billetes sueltos, cuya procedencia se investiga.

Ante estos hallazgos, el arrestado fue informado de su implicación en un presunto delito de tráfico de drogas, sumado a los cargos iniciales por hurto y lesiones. Las diligencias judiciales fueron instruidas por la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma y, tras completar el procedimiento policial, el detenido fue entregado a la Policía Nacional, que asumirá la investigación y pondrá al sospechoso a disposición judicial.

Fuentes policiales destacan que este tipo de intervenciones ponen de manifiesto la importancia de los dispositivos preventivos como SETUR, cuyo objetivo no es solo controlar actividades ilegales menores, sino también detectar y neutralizar posibles amenazas mayores que afectan directamente a la seguridad ciudadana y a la imagen turística de Palma.

La Policía ha recordado que la venta ambulante ilegal no solo constituye una infracción administrativa, sino que en muchos casos sirve como pantalla para actividades delictivas más graves, como el tráfico de drogas o los hurtos, especialmente dirigidos a visitantes extranjeros.