37 agentes y drones en el enésimo dispositivo de la Policía Local de Palma contra el ‘top manta’

Enésimo dispositivo de la Policía Local de Palma contra el top manta en el marco del dispositivo SETUR 2025 puesto en marcha este verano. En esta ocasión se desplegó la mañana de este pasado jueves dentro de un amplio operativo que abarcó las zonas céntricas de primera línea de s’Hort del Rei, Dalt Murada y la plaza de la Reina. La actuación se saldó con la intervención de tres contenedores de mercancía, el levantamiento de dos actas de denuncia y un informe penal.

En la operación, participaron un total de 37 agentes de distintas unidades especializadas como el Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP), la División de Seguridad Vial (DSV), la División de Seguridad Ciudadana (DSC), la Patrulla Verde, el Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) y la Unidad de Drones (UDROP), que ofreció apoyo aéreo.

Durante el dispositivo, varios vendedores ambulantes, al percatarse de la presencia policial, abandonaron el género expuesto.

Se intervino un importante volumen de mercancía, principalmente camisetas deportivas, bolsos y complementos de presunta imitación, que llenó tres contenedores. Por uno de los casos, se instruyó además un informe judicial por un presunto delito contra la propiedad industrial.

La Policía Local de Palma, en un comunicado, ha apuntado que el amplio dispositivo desplegado de nuevo reafirma así su compromiso con la lucha contra la venta ambulante ilegal y la defensa del comercio local, en línea con lo establecido en la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica.

Hay que resaltar que el Ayuntamiento de Palma está multando por primera vez este verano a los compradores de productos de la venta ambulante ilegal algo que está sancionado por esta nueva normativa, en vigor desde finales de mayo. En concreto, la citada ordenanza contempla sanciones no sólo para los vendedores, sino también para quienes adquieren estos productos ilícitos, con multas que oscilan entre los 450 y los 750 euros al considerarse una infracción leve.