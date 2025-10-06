El conductor fugado del accidente mortal en Palma iba a más de 150 km/h al tomar la rotonda

Avanza la investigación del accidente mortal con fuga registrado en la madrugada de este lunes en la rotonda de Mercapalma, en la capital balear. Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES, la Policía Local de Palma ya tiene plenamente identificado al conductor que ha provocado la muerte de un joven de 31 años.

Se trata de un joven, residente en el poblado de Son Banya y con múltiples antecedentes penales. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que el conductor fugado tomó la rotonda a más de 150 kilómetros por hora empotrándose literalmente contra el Opel Corsa que circulaba de forma correcta por la vía.

Por el momento, ha trascendido que la Policía Local de Palma ha localizado al copiloto del turismo fugado, un español de 27 años, que se encontraba gravemente herido y que no cesaba de escupir sangre por la boca. Ha sido localizado en la barriada palmesana de Es Molinar.

El violento accidente registrado a primera hora de este lunes en la capital balear ha acabado con la vida de un joven de 31 años. El siniestro, ocurrido en la carretera que conecta Mercapalma con Son Banya, ha provocado una intensa búsqueda policial después de que el otro conductor implicado huyera del lugar sin auxiliar a la víctima.

El aviso al Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU 061) se produjo sobre las 0:45 horas, tras recibir una alerta que informaba de una colisión frontal entre dos vehículos y la posible existencia de un fallecido. De inmediato, se desplazaron hasta el punto dos ambulancias —una de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB)— junto a efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local de Palma y Bomberos de Palma.

Según las primeras investigaciones, el accidente se produjo cuando un turismo que circulaba en dirección al poblado de Son Banya, por causas que se desconocen y que están siendo analizadas, invadió el carril contrario tras tomar una curva a la derecha pasada la rotonda del centro comercial FAN Mallorca Shopping, impactando de frente contra un otro coche (opel Corsa) que se dirigía hacia Palma.

El golpe fue tan violento que ambos vehículos salieron despedidos fuera de la vía. Los ocupantes del primer vehículo, un Volkswagen —de número aún indeterminado— abandonaron el coche y se dieron a la fuga, dejando atrás al conductor del Corsa, que quedó atrapado y gravemente herido en el interior de su turismo.

A pesar de la rápida intervención de los equipos sanitarios, los facultativos sólo pudieron certificar el fallecimiento del joven, que murió en el acto. Los Bomberos de Palma procedieron al rescate del cuerpo, activándose el protocolo de siniestros con víctimas mortales. La Policía Local de Palma ha asumido la investigación y centra ahora sus esfuerzos en identificar y localizar al conductor huido.