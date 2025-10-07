El conductor fugado del accidente mortal en Mercapalma se entrega en la Policía Local

El conductor fugado del accidente mortal ocurrido la madrugada del pasado lunes en la rotonda de Mercapalma se ha entregado esta mañana, en compañía de su abogada, en la sede de la Policía Local.

Como publicó ayer OKBALEARES, la Policía Local ya tenía plenamente identificado al conductor que había provocado la muerte de un joven de 31 años tras chocar dos vehículos.

Se trata de un joven, residente en el poblado de Son Banya y con múltiples antecedentes penales. Al parecer tomó la rotonda a más de 150 kilómetros por hora empotrándose literalmente contra el Opel Corsa que circulaba de forma correcta por la vía.

La Policía Local de Palma había localizado al copiloto del turismo fugado, un español de 27 años, que se encontraba gravemente herido y que no cesaba de escupir sangre por la boca. Fue localizado en la barriada palmesana de Es Molinar.

A pesar de la rápida intervención de los equipos sanitarios, los facultativos sólo pudieron certificar el fallecimiento del joven de 31 años, que murió en el acto. Los Bomberos de Palma procedieron al rescate del cuerpo, activándose el protocolo de siniestros con víctimas mortales.