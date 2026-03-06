Recibe el alta 47 días después la última menor ingresada por el accidente ferroviario de Adamuz

La última menor que permanecía ingresada tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha recibido el alta en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba este viernes, 47 días después del siniestro que dejó 46 muertos y más de un centenar de heridos.

Se trata de Marta Jiménez, una niña residente en Madrid, hija de padres cordobeses, que resultó herida en el descarrilamiento. La menor se ha mostrado contenta por abandonar el centro sanitario y ha reconocido que durante su estancia ha echado «mucho de menos» a su gente: «De lo que más ganas tengo es de ver a mis amigas».

El hospital ha organizado una despedida sorpresa para la menor: dos profesores del Conservatorio Músico Ziryab han interpretado un par de piezas musicales y han invitado a Marta a que les acompañe, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota. La niña ha podido tocar la viola junto a ellos, arropada por los profesionales que la han atendido durante su hospitalización.

En un vídeo difundido tras recibir el alta, Marta ha relatado que sufrió «muchos dolores» y que pasó «una semana» en la unidad de cuidados intensivos (UCI), donde asegura que no se «enteraba de nada». Ahora, su principal deseo es «volver a Madrid» para reencontrarse con sus amigas, aunque ha destacado que durante estas casi siete semanas en el hospital también ha hecho dos nuevas amigas, «Andrea y Daniela».

Los padres de la menor, que viajaban con ella en el tren el día del accidente, han agradecido la atención recibida en el hospital cordobés. El padre salió ileso del siniestro, pero la madre permaneció hospitalizada junto a su hija durante parte de la recuperación. Ambos han destacado la «disposición sobresaliente» del personal del Hospital Reina Sofía y las facilidades ofrecidas por los distintos servicios del centro.

Tras esta última alta, cinco personas continúan hospitalizadas a consecuencia del accidente. Una de ellas permanece ingresada en la UCI del Hospital Regional de Málaga, mientras que otras cuatro siguen en planta: un paciente en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y uno en el Hospital Quirón de Huelva.

Hasta el momento se han tramitado 120 altas hospitalarias tras el siniestro, que dejó 46 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.