Federer anima a Alcaraz en Australia: «Espero que complete el ‘Grand Slam’»

Melbourne ha vuelto a recibir una visita tan especial como la de Roger Federer. A falta de pocos días de que arranque el Open de Australia, el ex tenista suizo apoyó a Carlos Alcaraz de cara al primer título de la temporada. Un Grand Slam que aún le falta en su palmarés y que se puso entre ceja y ceja ganarlo este año. Para uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, el murciano tiene calidad de sobra para conquistarlo.

Aprovechando el viaje para varios actos promocionales del evento, Federer pasó por rueda de prensa para dar sus impresiones y lo que espera de uno de los torneos más emocionantes donde ganó en seis ocasiones: «La verdad es que estoy un poco nervioso, hacía mucho que no estuve aquí y realmente no pude despedirme de este torneo como hubiera querido. Tengo grandes recuerdos aquí, es uno de mis torneos preferidos. Siempre recordaré el título del 2017 porque llegaba sin expectativa alguna, creo que hubiera firmado meterme en cuartos de final. Pero mi entrenador, Luthi, fue convenciéndome de que podía hacerlo. Jugué muy bien y consumé uno de los éxitos más especiales de mi carrera», dijo.

Este sábado, los amantes del tenis podrán volver a verle con la raqueta en un evento de exhibición en la Rod Laver Arena: «Me hace ilusión venir. Es muy fácil quedarse en casa una vez dejas el circuito. Significa mucho para mí compartir tiempo con personas del mundo del tenis. He venido aquí con mis padres y estamos disfrutando la experiencia. Jamás imaginé conseguir tanto en mi carrera y haber competido durante tanto tiempo es algo que me enorgullece», confesó.

Sobre Alcaraz, el suizo ve en él una forma de jugar que le recuerda mucho a él: «La verdad es que cuando veo competir a Carlos, percibo más similitudes conmigo y me siento más identificado. La manera en que hace dejadas, sube a la red, cómo es capaz de alternar defensas y ataques… A ambos nos gusta jugar a nuestra manera, me siento involucrado con su mentalidad. La verdad es que me encanta ver el tenis como mero aficionado», admitió Federer.

«Es impresionante la rivalidad que están construyendo Carlos y Jannik. Juegan un tenis increíble y la final de Roland Garros 2025 fue uno de los mejores partidos de todos los tiempos. El mundo se detuvo para mirar a París y es genial que nuestro deporte genere esas cosas. Ambos han progresado de manera excepcional en los últimos años, solo confío en que sigan libres de lesiones. Pude entrenar con ellos y es impresionante cómo pegan a la pelota», concluyó. Este domingo, el murciano arrancará su camino en primera ronda ante el australiano Adam Walton.