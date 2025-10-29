Davidovich manda a dormir al público del Masters 1000 de París al ganar entre abucheos al francés Cazaux

Alejandro Davidovich tuvo un enfrentamiento con el público del Master 1.000 de París después de ganar al francés Arthur Cazaux. En segunda ronda, el malagueño se medía a uno de los tenistas locales, número 62 del mundo, y recibió los abucheos de parte de la grada durante el encuentro. Por ello, al término del partido no dudó en dejarles un gesto, tras llevarse el encuentro en dos sets. El tenista español mandó al público a dormir ante una pitada tremenda y, tras saludar a su rival sin ningún problema, volvió a dirigirse hacia los aficionados.

El andaluz ya está en tercera ronda de París-Bercy, después de superar a Cazaux, en un partido que no fue nada sencillo, pero para el que necesitó dos sets. De esta forma, con un 7-6(5) y 6-4, certificó su presencia en octavos de final. Todo, debido a que durante todo el duelo la afición había apoyado muy sonoramente a su rival.

No le gustó el ambiente a Davidovich en la pista 1 del torneo, la segunda más importante y se lo hizo notar a los espectadores al término de las dos horas que necesitó para doblegar al galo, 62 del mundo, invitado por los organizadores. Efectuó varios gestos contra la grada, con uno de ellos les mandó a dormir, después de que durante todo el partido mostraran su preferencia por el jugador local, a veces de forma ostentosa.

Cazaux era el segundo rival francés de Davidovich, que en primera ronda se deshizo de Valentin Royer, rescatado de la fase previa. El español, el último en el cuadro individual, está demostrando un buen nivel en este final de temporada, y en París ya ha igualado su mejor actuación, que data de su debut en 2020, cuando ingresó en el cuadro final procedente de la fase previa. Además, el pasado domingo llegó a la final de Basilea, donde fue derrotado por el joven brasileño Joao Fonseca.

Para romper ese techo tendrá ahora que derrotar al defensor del título, el alemán Alexander Zverev, tercera raqueta del mundo, que tuvo problemas para imponerse en su debut en esta edición contra el argentino Camilo Ugo Carabelli, al que acabó derrotando 6-7(5), 6-1 y 7-5.

Será la séptima vez que Davidovich se cruce con Zverev, que le ha ganado en cinco, la última este mismo año en el Masters 1.000 de Madrid. La única victoria del español data de 2023 en el Masters 1.000 de Toronto.