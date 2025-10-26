Davidovich no derriba el muro: cae con Fonseca en la final de Basilea y sigue sin ganar su primer título

La pelota de Davidovich no supera la red y ahí se quedan todas las esperanzas. Al otro lado de la pista sonríe y se lleva las manos a la cabeza Joao Fonseca, otro niño prodigio de esto del tenis que consigue en Basilea el título más importante de su corta trayectoria deportiva. Mientras, el tenista español se sienta en su banquillo a la espera de la entrega de trofeos.

Es el cuarto de subcampeón que se lleva este año tras caer también en Delray Beach, Washington y Acapulco. A ello se suma la final perdida en Montecarlo hace ya tres años. Se le resiste su primer título ATP.