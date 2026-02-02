Lo nuevo de Luis Tosar en Netflix: la serie dramática que te va a helar el corazón

Estamos en una época dorada para las series españolas y la calidad de los seriales ganadores de últimos Premios Feroz así lo demuestran. Yakarta, Anatomía de un instante o Animal iluminaron el catálogo de contenidos de sus plataformas. Ahora, la «gran N roja» pretende volver a liderar el apartado creativo de la ficción serial con una serie comandada por un Luis Tosar que debe plantarse frente a un grupo neonazi: Salvador es la apuesta más relevante de Netflix en el mes de febrero.

Todavía no se ha estrenado, pero no resulta extraño el reclamo popular que está adquiriendo el nuevo proyecto patrio del servicio de streaming. Entre otras cosas porque además de la presencia interpretativa del tres veces ganador del Goya, Salvador es una creación de Aitor Gabilondo. El responsable de Entrevías y Patria regresa con un nuevo drama criminal pensado para engancharnos desde el primer minuto y de paso, batir todos los récords a nivel de visualizaciones dentro de la plataforma. Gabilondo ya creó la serie El silencio para Netflix, aunque esta es la primera ocasión en la que el actor de Te doy mis ojos lidera una de sus historias. En el departamento del libreto, el propio showrunner escribió el guion junto Joan Barbero y Anna Casado.

En la dirección, Luis Tosar sí que vuelve a encontrarse con el realizador Daniel Calparsoro, quien esta vez enfrenta a su personaje contra un grupo neonazi en una serie de Netflix que promete dar mucho que hablar. El director catalán ya ha trabajado con la marca de vídeo bajo demanda en varias ocasiones. Desde Centauro a la miniserie de Asalto al Banco Central. Este 2026, Calparsoro repetirá bajo el manto del terminal del streaming estrenando El potro de Vallecas.

Junto a Tosar, en Salvador aparecen Claudia Salas (Élite), Leonor Watling (Hable con ella), Fariba Sheikhan (La unidad), Patricia Vicco (Cien años de perdón), César Mateo (Hasta el cielo), Richard Holmes (El cuco de cristal), Candela Arestegui (Los años nuevos), Alejandro Casaseca (Aída) y Guillermo Lasheras (Las leyes de la frontera).

Luis Tosar se enfrenta a un grupo neonazi en Netflix

Salvador nos pone en la piel de un padre (Luis Tosar) que debe enfrentarse a un grupo neonazi en un producción que Netflix ha filmado junto a Alea Media, el sello responsable de Animal. La serie se centra en cómo el personaje del actor gallego se aproxima a la violenta banda para intentar rescatar a su hija y de paso, comprender qué le ha llevado a unirse a esa gente.

Todo comienza cuando en un enfrentamiento entre hinchas radicales del mundo del fútbol al que Salvador, como conductor de ambulancias, debe acudir para atender a los heridos. Entre ellos se encuentra Milena, su hija. Una joven a la que siempre le instruyó en valores totalmente contrarios al racismo y la homofobia. Pero ¿qué ha llevado Milena hasta esa situación?

¿Cuándo se estrena ‘Salvador’?

Rodada íntegramente en Madrid, los 8 episodios de Salvador estarán disponibles en Netflix desde el próximo 6 de febrero.