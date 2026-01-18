10 series de Netflix, HBO, Disney y Prime Video para cuando no sabes qué ver: la lista ordenada de mejor a peor

Para esta semana os vamos a recomendar 10 series de las plataformas de streaming de mejor a peor que pueden ser perfectas cuando no sepas qué ver los próximos meses. No nos vamos a fijar en series de éxito mundial que ya hemos disfrutado casi todos como Juego de Tronos, Breaking Bad, The Office, The Crown, Succession, The Wire, Fleabag y tantas otras que se consideran las mejores. Nos vamos a centrar en las que se estrenaron el año pasado y que a lo mejor todavía no has podido ver y que pueden ser una buena opción para cuando estás buscando alguna interesante en su catálogo. Entre todos los estrenos de series de 2025 hemos elegido estos diez y te animamos a que no te los pierdas: Adolescencia, The Pitt, Fallout, Colegio Abbott, Érase una vez el Oeste, Task, A muerte, Alien: Planeta Tierra, Impostura y Dept. Q.

Adolescencia

La primera serie que no te puedes perder de Netflix si todavía no la has visto, es el drama Adolescencia protagonizado por Jamie Miller, un niño de 13 años que es arrestado tras ser acusado de asesinar a una compañera de clase. La serie va explicando en cada uno de sus 4 episodios las implicaciones que tiene el caso para su familia, su entorno o sus compañeros de clase. Sorprende porque cada uno de los episodios está rodado en un plano secuencia y la magnífica interpretación del actor Owen Cooper que ya le ha valido un Globo de Oro.

The Pitt

En HBO Max se puede ver esta serie que cuenta por ahora con una sola de temporada de 15 episodios, pero de la que está a punto de estrenarse una segunda entrega. Se centra en la vida de los profesionales del departamento urgencias de un hospital de Pittsburgh, ya sean médicos, residentes, estudiantes de medicina o el personal de enfermería, y los problemas que tienen para enfrentarse a un trabajo tan estresante y conciliarlo con su vida personal.

Fallout

Sin duda esta serie creada por Graham Wagner y Geneva Robertson Dworet y protagonizada por Ella Purnell y Aaron Moten es imprescindible. En diciembre de 2025 se estrenó la segunda temporada con 8 episodios que adapta un famoso videojuego. Una nueva temporada en la que seguirá búsqueda de la moradora del refugio 33.

Colegio Abbott

Si todavía no habéis visto ninguna temporada de esta serie de comedia creada por Quinta Brunson no os la podéis perder en Disney+. Una ficción de episodios breves y divertidos en el que se cuenta el día a día del Colegio Abbott y la lucha de sus profesores por sacar adelante a sus alumnos con pocos medios y mucha creatividad. En esta plataforma de streaming ya están disponibles las cuatro primeras temporadas.

Érase una vez el Oeste

Otra de estas 10 series es esta de solo 6 episodios que se puede ver en Netflix nos traslada a 1857 al salvaje territorio de Utah donde el ejército de Estados Unidos, los mormones, los indios nativos americanos y los pioneros mantiene una agria batalla para sobrevivir. Los protagonistas son una madre y su hijo que están huyendo del pasado y se tienen que enfrentar a la violencia que les sale al paso en el camino.

Task, otra de las 10 mejores series

Otra de las series que no te puedes perder en HBO Max es está ambientada en los suburbios obreros de Filadelfia que sigue la actividad de un agente del FBI al mando de un grupo especial. El objetivo de este grupo especial es acabar con una cadena de robos en narcopisos que realiza un incauto cabeza de familia. Protagonizada por el actor Mark Ruffalo, no deja a nadie indiferente.

A muerte

En Prime Video se puede ver esta serie española de solo 7 episodios protagonizada por la actriz recientemente fallecida Verónica Echegui y el actor Joan Amargós. Cuenta la historia de Raúl, el cual acaba de ser informado de que tiene cáncer de corazón, y se reencuentra con Marta, una mujer que está embarazada. Los dos retoman una amistad que comenzó en la infancia y que se puede convertir en algo más.

Alien: Planeta Tierra

Otra serie que nos podéis perder en Disney+, sobre todo si os encanta la ciencia ficción, es esta creada por Noah Hawley. En esta ocasión una misteriosa nave espacial se estrella en la Tierra y Wendy y un grupo de soldados tácticos realizarán un descubrimiento que les enfrentará de cara con la mayor amenaza del planeta.

Impostura

De Prime Video también nos ha sorprendido esta serie de comedia creada por Benito Skinner. Cuenta la historia de Benny, papel interpretado por el propio Skinner, un jugador de fútbol que está disfrutando de su etapa universitaria y descubre que tiene que aceptar por fin su sexualidad. El jugador de fútbol sufrirá las consecuencias de hacerse pasar por lo que no es.

Dept Q.

La última de estas 10 series que os recomendamos es esta de 9 episodios basada en la novela homónima del autor danés Jussi Adler-Olsen también puede resultar entretenida para un fin de semana. Su protagonista es Carl Morck, un antiguo inspector de policía de Edimburgo al que, tras una misión en la que murió un compañero y se quedó otro paralítico, le destinan a un nuevo departamento que tiene como objetivo dedicarse a casos difíciles de resolver.