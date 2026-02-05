El Govern nombra a Llorenç Perelló nuevo director general de Cultura en sustitución de Ricarda Vicens

El Govern nombrará este viernes al actual alcalde de la localidad mallorquina de Alaró y gerente del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), Llorenç Perelló, nuevo director general de Cultura tras la renuncia, hace unos días, de la hasta ahora titular del cargo, Ricarda Vicens.

El Govern de Marga Prohens ha decidido nombrar a Llorenç Perelló, actual gerente del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), organismo dependiente de la misma Direcció General de Cultura. Perelló compatibilizará su nuevo cargo con sus funciones como alcalde de Alaró, sumando así responsabilidades en la Comunitat Autònoma.

Ricarda Vicens habría dimitido por razones personales. Vicens fue concejala de Cultura e Igualdad en el Ayuntamiento de Santanyí durante ocho años. En su pueblo se le conoce una fuerte vinculación con el mundo cultural y artístico, aunque hay otra faceta por la que Vicens es conocida: ha sido hotelera durante 30 años. Se desconoce por ahora si, tras su dimisión, volverá al negocio hotelero o si regresará al ámbito cultural del que ha estado muy cerca en sus dos años y medio como directora general en el Govern.

Mientras, Perelló deja el Institut d’Estudis Baleàrics en medio de un periodo de cambios sin dejar de cumplir habitualmente sus funciones de promoción y difusión de la lengua, la cultura y la investigación de la cultura balear.

El IEB tendrá que busca nuevo gerente aunque la principal propuesta salga del propio Llorenç Perelló quien, al asumir el nuevo cargo de director general de Cultura, será el responsable directo del Institut d’Estudis Baleàrics.

Por su parte, la dimisión voluntaria por motivos personales de Ricarda Vicens aparece como la primera dimisión de un alto cargo del Govern en este 2026 tras un 2025 cargado de dimisiones de cargos relevantes en varias consellerias. La más sonada fue la del número dos de la misma conselleria de turismo, Cultura y Deportes, Josep Aloy, el pasado mes de octubre.