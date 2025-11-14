Aviso rojo de AEMET por lluvias en Cáceres, Sistema Central y Ávila, donde la Junta ha enviado un Es-alert

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido en la noche de este jueves un aviso rojo de «peligro extraordinario» por la acumulación de precipitaciones de más de 120 milímetros en 12 horas en zonas del norte de Cáceres, el Sistema Central y el sur de Ávila. De hecho, poco antes de las 23.30 horas de este jueves, miles de teléfonos móviles en toda la provincia de Ávila recibieron un mensaje de alerta del sistema ES-Alert: «Aviso rojo AEMET por lluvias extraordinarias».

La AEMET, emisora del aviso rojo en Ávila y Cáceres, ha pedido a la ciudadanía que, ante la situación de «riesgo extremo», evite cauces y zonas inundables, además de seguir las recomendaciones de Protección Civil. Los avisos rojos estarán en vigor hasta las 05.59 horas de este viernes 14 de noviembre.

Desde la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León han enviado un mensaje a través del sistema ES-Alert a la zona sur de Ávila para avisar de la previsión de fuertes lluvias en las próximas horas, donde piden extremar precauciones y evitar desplazamientos.

A las 23,49 horas de este jueves, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández, ha declarado la situación 2 de emergencia del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Inuncyl), después de evaluar las predicciones meteorológicas, la evolución hidrológica y el estado de presas y embalses en el territorio, informa Ávilared.

Poco antes de las 23,30 horas, miles de teléfonos móviles en toda la provincia recibieron un mensaje de alerta del sistema ES-Alert, la herramienta de emergencias que permite a Protección Civil lanzar avisos inmediatos y geolocalizados a la población ante riesgos graves. El mensaje, enviado por la Red de Alerta Nacional, advertía en Ávila de un y recomendaba extremar las precauciones y evitar desplazamientos.

Además, invitaba a la población a consultar medidas de autoprotección y recordaba la necesidad de seguir en todo momento las instrucciones de las autoridades.

Qué es al aviso rojo de la AEMET

El aviso rojo es el nivel máximo del sistema estatal de alertas meteorológicas y se reserva para situaciones que pueden suponer un riesgo extremo para la población, infraestructuras críticas y servicios esenciales. En el caso de Ávila, el fenómeno adverso está vinculado a precipitaciones persistentes, un rápido incremento del caudal de varios ríos y arroyos, y la saturación del terreno tras las lluvias acumuladas en los últimos días.