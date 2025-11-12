Canarias suspende las clases después de la multialerta de la AEMET por la borrasca Claudia

El Gobierno de Canarias ha decidido suspender todas las clases presenciales en los centros educativos del archipiélago durante la jornada del jueves 13 de noviembre, ante la previsión de un episodio meteorológico adverso provocado por la borrasca Claudia.

La medida, anunciada este miércoles por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, responde a las alertas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Dirección General de Emergencias, que prevén lluvias torrenciales, vientos fuertes y riesgo de inundaciones y desprendimientos en varias islas.

🧵 La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, informa: pic.twitter.com/j5eVlEe4eP — Educación Gobcan (@EducacionGobC) November 12, 2025

La orden de suspensión abarca todas las etapas y modalidades educativas, desde Educación Infantil y Primaria hasta Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.

Los centros educativos deberán permanecer cerrados durante toda la jornada, sin asistencia de alumnado, personal docente, directivo ni de servicios complementarios. Asimismo, se cancelan las actividades extraescolares, complementarias y de comedor escolar programadas para ese día.

Aquellos centros que dispongan de medios para impartir clases de forma telemática podrán hacerlo «siempre que las condiciones técnicas y organizativas lo permitan», puntualiza la Consejería.

La suspensión de la actividad presencial ya había comenzado parcialmente durante la tarde del miércoles en las islas occidentales (La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife), donde la situación meteorológica se deterioró con rapidez. En estos territorios, la Consejería ha decretado el cierre de los centros a partir de las 13:30 horas en La Palma y de las 15:00 horas en Tenerife, La Gomera y El Hierro, ante el avance del frente asociado a la borrasca.

La evolución de la borrasca

La borrasca Claudia, formada en el Atlántico y desplazándose hacia el sureste, afecta a Canarias con precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes, especialmente en las vertientes norte y oeste de las islas de mayor relieve.

Las rachas de viento podrán superar los 80 kilómetros por hora, con especial incidencia en cumbres y zonas costeras. Además, se prevé oleaje importante y posibilidad de tormentas eléctricas. La AEMET mantiene activados los avisos naranja por lluvias y viento en varias islas, y amarillos por fenómenos costeros en todo el archipiélago.