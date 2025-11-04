Baleares ampliará la gratuidad del transporte escolar a los alumnos de FP

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha anunciado que el Govern trabaja en la gratuidad del transporte escolar para los alumnos de formación profesional (FP) de Baleares de cara al curso que viene. Así se ha manifestado este martes en el pleno del Parlament al ser preguntado por la diputada socialista Amanda Fernández acerca de las ayudas a algunos centros para garantizar la igualdad de oportunidades.

Vera ha admitido que hay centros que necesitan ayuda por su alto índice de población escolar vulnerable y ha reivindicado el trabajo del Govern para hacer frente a esta realidad.

Entre otras cuestiones, ha destacado la ampliación de las becas comedor y del fondo de emergencia social, la contratación de más personal de apoyo, el nuevo plan de infraestructuras o la gratuidad del transporte escolar para los alumnos de bachillerato.

«Y en este sentido quiero anunciar que el próximo curso iniciaremos la inclusión de la gratuidad del transporte escolar en la formación profesional como herramienta esencial de lucha contra el abandono escolar y garantizar la igualdad de oportunidades. Es el tramo educativo más difícil de planificar, pero esperamos su apoyo», ha dicho Vera.

Esta medida se prevé aplicar en las rutas escolares ya establecidas, en horario de mañana, garantizando así que los estudiantes de FP puedan acceder en igualdad de condiciones que el resto de alumnos, ha informado la Conselleria en un comunicado.

Desde el curso 2024-2025, los estudiantes de bachillerato ya disfrutan de transporte escolar gratuito y en el curso actual se ha incorporado una instrucción que permite el uso flexible del transporte para alumnos en régimen de custodia compartida, adaptándose a las necesidades familiares con paradas múltiples o vehículos alternativos.

Fernández ha reprochado al conseller que no se haya convocado todavía el fondo de emergencia social para costear las meriendas, las salidas, el material o las actividades extraescolares de los alumnos con familias económicamente más vulnerables.

Eso, ha puntualizado, pese a que se suele presentar a final de curso o durante los meses de verano para que los centros puedan solicitar las ayudas.

Vera ha asegurado que la convocatoria de este fondo de emergencia social se lanzará la semana que viene.